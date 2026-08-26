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Quân sự - Thế giới

Lốc xoáy càn quét ngôi làng ở Pháp, phá hủy 300 ngôi nhà

Trận lốc xoáy đã tàn phá một ngôi làng nhỏ ở miền Nam nước Pháp, khiến hàng chục người bị thương và khoảng 300 ngôi nhà bị hư hại.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, theo các nhà chức trách địa phương ngày 25/8, trận lốc xoáy đã tấn công Pomas, một ngôi làng có khoảng 1.000 cư dân sinh sống, vào ngày 24/8.

"Lốc xoáy đã phá hủy khoảng 300 ngôi nhà và khiến 39 người bị thương, trong đó 20 người phải nhập viện nhưng không ai trong tình trạng nguy kịch", ông Alain Bucquet, người đứng đầu văn phòng chính quyền địa phương, thông tin.

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Một cư dân đứng bên ngoài ngôi nhà bị hư hại sau khi lốc xoáy tàn phá ngôi làng nhỏ Pomas ở miền Nam nước Pháp ngày 25/8/2026. Ảnh: AP/Frederic Lancelot.

Chính quyền đã mở cửa các trung tâm tạm trú khẩn cấp để bố trí chỗ ở cho những người dân bị mất nhà cửa.

Ông Bucquet cho biết thêm, trường Pomas bị phá hủy một phần, nhưng đảm bảo với người dân rằng trẻ em trong thị trấn sẽ có thể đến trường ở các khu vực lân cận vào năm học mới.

Theo các quan chức, tính đến sáng 25/8, tại toàn bộ khu vực Aude, vẫn còn khoảng 1.400 hộ gia đình bị mất điện.

Khu vực này đang trong tình trạng cảnh báo giông bão vào thời điểm xảy ra lốc xoáy, với sức gió giật lên tới hơn 100 km/giờ được ghi nhận tại một trạm khí tượng gần đó. Chặng thứ ba của giải đua xe đạp Vuelta a Espana, diễn ra ở miền Nam nước Pháp hôm 24/8, đã phải tạm dừng do mưa đá.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét trước đây ở Texas, Mỹ

Nguồn video: VTV
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