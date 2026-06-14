Cảnh tan hoang sau trận lốc xoáy ở Mỹ

Trận lốc xoáy san phẳng nhiều ngôi nhà, làm đổ hàng loạt cây cối và gây gián đoạn giao thông tại bang Illinois và Indiana, Mỹ.

AP đưa tin, trận lốc xoáy hôm 11/6 đã thổi bay mái nhà, san phẳng nhiều ngôi nhà, quật đổ hàng loạt cây cối, gây mất điện và làm gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực ở bang Illinois và Indiana của Mỹ.

Thiệt hại do lốc xoáy được ghi nhận tại nhiều thị trấn như Merrillville và Hebron ở Indiana, cùng Streator, bang Illinois. Chính quyền tiến hành khảo sát thiệt hại vào ngày 12/6 và chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp để nhận được nguồn tài trợ phục hồi.

Công tác dọn dẹp đang được tiến hành, và các công ty điện lực cho biết việc khôi phục điện hoàn toàn có thể kéo dài sang tuần tới.

Một khu vực bị tàn phá bởi lốc xoáy tại Merrillville, Indiana, ngày 12/6. Ảnh: WLS/AP.

Giới chức cho biết không có báo cáo về trường hợp tử vong hoặc chấn thương đe dọa tính mạng. Một số người được điều trị các vết thương nhẹ.

Bà Marsha Smith đang ở trong căn hộ của mình tại Merrillville, cách Chicago khoảng 53 km về phía đông nam, thì trận lốc xoáy ập đến, thổi bay mái của 3 tòa nhà, làm đổ cây cối và vỡ kính chắn gió ô tô trước khi mưa lớn gây thêm thiệt hại cho các căn hộ. Bà cùng một số hàng xóm đã trú ẩn dưới cầu thang trong nhà, nắm tay nhau và cầu nguyện.

“Lốc xoáy càng mạnh, tôi càng cầu nguyện to hơn, mong rằng nó sẽ đi qua nhanh chóng”, bà Smith, 54 tuổi, kể lại.

Bà Smith chia sẻ thêm về sự yên lặng đáng sợ ngay trước khi lốc xoáy ập đến. Sau đó, bà nghe thấy như tiếng đoàn tàu lao vào tòa nhà của mình. Bà cảm ơn Chúa vì không ai bị thương. Sáng 12/6, bà đi khảo sát khu phố và mô tả đó là một thảm họa.

Chính quyền Merrillville cho biết hơn 200 tòa nhà bị hư hại, một số trong đó bị phá hủy hoàn toàn. Cây cối và đường dây điện bị đổ chắn ngang đường phố, một phần mái của trường trung học cũng bị thổi bay. Các đội dọn dẹp đã bắt đầu làm việc vào ngày 12/6.

Ảnh: WLS/AP.

Nhiều cơ quan trong khu vực đã hỗ trợ lực lượng ứng cứu địa phương tìm kiếm và đánh giá các khu vực bị thiệt hại, theo thông tin từ chính quyền thị trấn. Các đội đã làm việc xuyên đêm để dọn dẹp đường sá. Hội Chữ thập đỏ Mỹ đã thiết lập một nơi trú ẩn với 700 giường.

Tại khu vực xung quanh Streator và Hebron, những hình ảnh và video đăng trên mạng xã hội cho thấy thiệt hại ở đây tương tự như tại Merrillville.

Tại Streator, thành phố cách Chicago khoảng 160 km về phía tây nam, các đội cứu hộ cũng đang kiểm tra thiệt hại. Giới chức cho biết gần 10 ngôi nhà bị hư hại.

Chiều 12/6, Illinois còn gần 180.000 trường hợp mất điện trong khi gần 115.000 hộ gia đình và doanh nghiệp ở Indiana vẫn chưa có điện, theo trang poweroutage.us.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàng chục người thiệt mạng vì sét đánh và mưa đá trước đây ở Ấn Độ