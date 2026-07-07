Lốc xoáy, lũ lụt khiến ít nhất 20 người thiệt mạng ở Trung Quốc

Lũ lụt, giông lốc và sạt lở đất tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 330 người khác bị thương.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm 7/7, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và một số người vẫn mất tích sau khi lũ lụt, giông lốc và sạt lở đất tàn phá nhiều khu vực ở nước này.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ cơ quan quản lý khẩn cấp của tỉnh Hồ Bắc cho biết, 11 người đã thiệt mạng tại khu vực phía đông tỉnh này do giông bão và gió giật mạnh vào tối 6/7.

"Cơn bão với sức gió mạnh đã đổ bộ vào các thị trấn gồm Hoàng Thạch, Hoàng Cương, Ngạc Châu và Hàm Ninh. Một số khu vực của tỉnh còn xảy ra lốc xoáy", chính quyền địa phương thông tin. Ba cộng đồng dân cư ở Hoàng Châu, Hoàng Cương, bị ảnh hưởng nặng nề.

Các công nhân dọn dẹp cây đổ trên một con đường ở Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 4/7/2026. Ảnh: Lu Boan/Xinhua/AP.

Theo chính quyền địa phương, thời tiết khắc nghiệt đã làm sập 22 tòa nhà và gây hư hại cho 4.855 tòa nhà khác trong khu vực, khiến 331 người dân bị thương. Hơn 400 cư dân đã được chính quyền cấp huyện và cộng đồng sơ tán đến nơi an toàn.

Tỉnh Hồ Bắc đã khởi động chiến dịch cứu hộ và cứu trợ toàn diện, đang nỗ lực ngăn chặn các thảm họa thứ cấp.

Hôm 7/7, các nhà chức trách đã nâng cấp cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất tại tỉnh Quảng Tây, tiếp theo là cảnh báo đỏ khác được ban hành tại tỉnh Quảng Đông.

"4 người thiệt mạng và khoảng 55.000 người khác bị ảnh hưởng sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt và vỡ đập tại một số hồ chứa ở thành phố Nam Ninh, thủ phủ của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, vào ngày 6/7", nguồn tin cho hay. Tổng cộng 48.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng trong tỉnh.

Ngoài ra, vụ sạt lở đất tại một ngôi làng ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, đã vùi lấp 33 người vào ngày 7/7. Ít nhất 16 người đã được cứu sống. 5 người được xác định đã thiệt mạng trong khi 12 người vẫn mất tích.

Chính quyền đã di dời cư dân trong khi các hoạt động cứu hộ đang diễn ra.

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