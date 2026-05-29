Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Lâm Đồng thu hồi lô sữa rửa mặt không đạt tiêu chuẩn pH

Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu ngưng kinh doanh và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Nhật Việt Cosmetics không đạt chất lượng, đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

Bình Nguyên

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông báo yêu cầu thu hồi khẩn một lô mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm chứa chỉ tiêu vi phạm, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Sản phẩm trên nhãn ghi số lô 04, ngày sản xuất 15/9/2025, hạn sử dụng 15/9/2028 do Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt (trụ sở tại TPHCM) chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối. Lý do thu hồi được xác định do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

0.jpg
Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH. Nguồn tienphong.vn

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh ngưng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên; đồng thời, khẩn trương thu hồi, trả lại nhà phân phối và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 14/6/2026 nếu có kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm này.

Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng tăng cường giám sát chất lượng mỹ phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm trên địa bàn, đặc biệt rà soát đối với sản phẩm bị đình chỉ lưu hành.

Phòng Văn hóa - Xã hội các phường, xã, đặc khu phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Phòng Kiểm tra - Pháp chế phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Sản phẩm trên nhãn ghi số lô 04, ngày sản xuất 15/9/2025, hạn sử dụng 15/9/2028 do Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối. Lý do thu hồi được xác định do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh ngưng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên; đồng thời, khẩn trương thu hồi, trả lại nhà phân phối và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 14/6/2026 nếu có kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm này.

Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng tăng cường giám sát chất lượng mỹ phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm trên địa bàn, đặc biệt rà soát đối với sản phẩm bị đình chỉ lưu hành.

Phòng Văn hóa - Xã hội các phường, xã, đặc khu phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Phòng Kiểm tra - Pháp chế phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Ngành y tế khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn, sử dụng mỹ phẩm; ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được lưu hành hợp pháp và ngưng sử dụng ngay nếu phát hiện sản phẩm thuộc diện bị thu hồi để bảo đảm an toàn sức khỏe.

Mời độc giả xem video Vay 5.833 lượng vàng từ giá 17 triệu, Công ty Thủy sản âm vốn hơn 2.600 tỉ đồng
#mỹ phẩm #thu hồi #Lâm Đồng #sữa rửa mặt #tiêu chuẩn pH #an toàn

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Vi phạm chất lượng, lô thuốc nhỏ mắt của Pharmedic bị thu hồi, Luật sư nói gì

Theo luật sư, Pharmedic có thể bị xử phạt hành chính từ 40- 60 triệu đồng đối với hành vi sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 3.

Lô thuốc Natri clorid 0,9% vi phạm mức độ 3

Thực hiện chỉ đạo từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), ngày 14/5 Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông báo khẩn, yêu cầu thu hồi trên toàn địa bàn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Thu hồi và tiêu hủy Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh

Cục Quản lý Dược ra quyết định đình chỉ, thu hồi sản phẩm sữa rửa mặt Nhật Việt do vi phạm về chất lượng, đảm bảo an toàn người tiêu dùng.

Ngày 19/5/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 1840/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng đối với Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp 100ml. Trên nhãn ghi: Số lô 04, NSX 15/09/20235, HSD 15/9/2028, Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt (Địa chỉ 19B đường 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, nay là 19B đường 42, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh), Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt (Địa chỉ 22C đường 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, nay là 22C đường 42, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh) sản xuất.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới