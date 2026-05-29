Lâm Đồng thu hồi lô sữa rửa mặt không đạt tiêu chuẩn pH

Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu ngưng kinh doanh và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Nhật Việt Cosmetics không đạt chất lượng, đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông báo yêu cầu thu hồi khẩn một lô mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm chứa chỉ tiêu vi phạm, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Sản phẩm trên nhãn ghi số lô 04, ngày sản xuất 15/9/2025, hạn sử dụng 15/9/2028 do Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt (trụ sở tại TPHCM) chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối. Lý do thu hồi được xác định do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh ngưng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên; đồng thời, khẩn trương thu hồi, trả lại nhà phân phối và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 14/6/2026 nếu có kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm này.

Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng tăng cường giám sát chất lượng mỹ phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm trên địa bàn, đặc biệt rà soát đối với sản phẩm bị đình chỉ lưu hành.

Phòng Văn hóa - Xã hội các phường, xã, đặc khu phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Phòng Kiểm tra - Pháp chế phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Ngành y tế khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn, sử dụng mỹ phẩm; ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được lưu hành hợp pháp và ngưng sử dụng ngay nếu phát hiện sản phẩm thuộc diện bị thu hồi để bảo đảm an toàn sức khỏe.