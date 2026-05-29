Công ty Xây dựng Hương Nhi: Trúng loạt gói thầu khi vắng bóng đối thủ tại An Giang [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, nhằm tăng cường tính minh bạch và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, công tác đấu thầu qua mạng đã được triển khai đồng bộ trên toàn quốc. Tuy nhiên, tại một số địa phương thuộc khu vực Tây Nam Bộ, bức tranh đấu thầu lại bộc lộ những mảng màu đáng chú ý khi xuất hiện tình trạng các gói thầu giá trị lớn, được thông báo rộng rãi nhưng rốt cuộc chỉ có một nhà thầu hoặc một liên danh tham dự. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Nhi (địa chỉ tại tỉnh An Giang, do ông Nguyễn Minh Lanh làm Giám đốc) nổi lên như một hiện tượng điển hình.
Hồ sơ năng lực và những con số biết nói
Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Nhi là một cái tên vô cùng quen mặt tại các ban quản lý dự án và phòng ban chuyên môn cấp xã khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 63 gói thầu, trong đó trúng tới 41 gói, trượt 20 gói, 1 gói bị hủy và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt con số ấn tượng với hơn 60,9 tỷ đồng. Phân tách chi tiết, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm ưu thế với hơn 47,6 tỷ đồng, phần còn lại đến từ các gói thầu tham gia dưới tư cách liên danh.
Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm là tỷ lệ trúng thầu cao của đơn vị này tại một số chủ đầu tư nhất định. Hồ sơ thống kê chỉ ra rằng, tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp đạt mức tuyệt đối 100% tại Ban Quản lý dự án khu vực Châu Thành (6/6 gói), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòn Đất (6/6 gói), Phòng Kinh tế xã Bình Giang (3/3 gói). Việc một nhà thầu liên tục duy trì phong độ "đánh đâu thắng đó" tại các địa bàn quen thuộc đặt ra nhu cầu cần được đánh giá khách quan về năng lực thực sự so với mặt bằng chung của thị trường xây lắp.
Nghịch lý đấu thầu rộng rãi nhưng vắng bóng đối thủ tại xã Giang Thành và Hòn Đất
Đằng sau những con số ấn tượng về tỷ lệ chiến thắng, hàng loạt gói thầu do Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Nhi tham gia lại diễn ra theo một kịch bản chung: Tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng vắng bóng hoàn toàn các đối thủ cạnh tranh.
Điển hình là tại gói thầu số 01: San lấp mặt bằng đoạn cuối bờ kè chống sạt lở kênh Vĩnh Tế do Phòng Kinh tế xã Giang Thành (tỉnh An Giang) làm chủ đầu tư. Gói thầu này áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt là 2,624 tỷ đồng. Theo lý thuyết, với quy mô hơn 2,6 tỷ đồng, dự án hoàn toàn có sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ trong khu vực. Tuy nhiên, căn cứ vào báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và biên bản mở thầu, đến thời điểm đóng thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất một hồ sơ nộp vào. Đó chính là Liên danh Công ty Hương Nhi và Công ty Hoàn Phát Kiên Giang.
Quá trình thương thảo và xét duyệt cho thấy, ban đầu Liên danh này nộp hồ sơ dự thầu với mức giá 2,729 tỷ đồng, cao hơn cả giá gói thầu. Nhờ công tác hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi khối lượng bổ sung ngoài bảng kê, mức giá đề nghị trúng thầu cuối cùng được hạ xuống còn 2,497 tỷ đồng. Ngày 12/05/2026, ông Chung Quốc Huy, Trưởng phòng Kinh tế xã Giang Thành, đã ký quyết định số 96/QĐ-PKT chính thức phê duyệt cho Liên danh nói trên trúng thầu, ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 4,81%.
Điệp khúc "một mình một ngựa" không chỉ dừng lại ở An Phòng Kinh tế xã Giang Thành mà tiếp tục tái diễn tại xã Hòn Đất. Tại gói thầu số 01: Xây dựng mới (thuộc dự án Đường bờ Tây kênh Lình Huỳnh) do Phòng Kinh tế xã Hòn Đất làm chủ đầu tư, kịch bản tương tự đã lặp lại. Đây là gói thầu có giá trị dự toán lên tới 4,689 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi nhằm tìm kiếm nhà thầu thi công tối ưu nhất. Thế nhưng, biên bản mở thầu công bố ngày 13/04/2026 một lần nữa cho thấy sự thiếu vắng tính cạnh tranh. Đơn vị duy nhất tham dự và nghiễm nhiên trúng thầu là Liên danh Đường bờ Tây kênh Lình Huỳnh – một liên danh có sự góp mặt của Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Nhi.
Theo Quyết định số 174/QĐ-PKT ký ngày 23/04/2026 bởi ông Huỳnh Văn Vũ, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hòn Đất, giá trúng thầu của Liên danh được ấn định ở mức 4,601 tỷ đồng. Phép tính đơn giản cho thấy, với việc không phải cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào, gói thầu gần 4,7 tỷ đồng này mang lại tỷ lệ tiết kiệm là 1,87% cho ngân sách địa phương.
Góc nhìn pháp lý: Cạnh tranh thực chất hay chỉ đúng quy trình?
Nhiều ý kiến khách quan cho rằng, đặc thù thi công tại các khu vực ven biển, kênh rạch ở miền Tây Nam Bộ thường gặp khó khăn về địa hình, nền đất yếu, chi phí vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị cao. Đây có thể là những rào cản tự nhiên khiến các nhà thầu từ địa phương khác không mặn mà tham gia, dẫn đến việc các doanh nghiệp "sân nhà" thường xuyên trúng thầu.
Tuy nhiên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Căn cứ theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15), việc tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng mà chỉ có một nhà thầu tham gia nộp hồ sơ và được đánh giá trúng thầu là không sai về mặt thủ tục hình thức. Pháp luật vẫn cho phép chủ đầu tư tiếp tục mở thầu và đánh giá hồ sơ nhằm đảm bảo tiến độ dự án. Dẫu vậy, chúng ta không thể dùng rào cản địa lý để lý giải cho sự suy giảm tính cạnh tranh. Nếu dự toán được lập sát với thực tế, tính toán đủ các chi phí khó khăn, gói thầu chắc chắn vẫn có biên độ lợi nhuận hấp dẫn".
Theo Luật sư Lập, mục tiêu tối thượng của Luật Đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc các gói thầu trị giá hàng tỷ đồng tại xã Giang Thành hay xã Hòn Đất liên tục rơi vào tình trạng vắng bóng đối thủ cạnh tranh, dẫn đến việc nhà thầu dễ dàng trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, buộc các cơ quan quản lý nhà nước phải đặt ra dấu hỏi lớn. Cần có sự rà soát kỹ lưỡng từ khâu lập, thẩm định hồ sơ mời thầu xem có tồn tại những rào cản kỹ thuật vô lý, các tiêu chí đánh giá mang tính chất "đo ni đóng giày" nhằm cản trở doanh nghiệp khác hay không, qua đó bảo vệ sự minh bạch tuyệt đối cho môi trường đầu tư công.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 2:] Chỉ định thầu, tiết kiệm thấp: Ai chịu trách nhiệm gác cổng ngân sách tại địa phương?
HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH, MINH BẠCH VÀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG MỘT NHÀ THẦU
Hành lang pháp lý bảo đảm cạnh tranh và minh bạch Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) đã thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn pháp lý toàn diện, lấy nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế làm kim chỉ nam cốt lõi cho mọi hoạt động lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn nhà nước. Tại Điều 6 của Luật Đấu thầu quy định rất chặt chẽ về việc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. Theo đó, nhà thầu tham dự phải độc lập về mặt pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu.
Mục đích sâu xa của hình thức đấu thầu rộng rãi là tạo ra một sân chơi bình đẳng, mở rộng cánh cửa cho tối đa số lượng doanh nghiệp tham gia. Chỉ khi có sự cọ xát, cạnh tranh khốc liệt về giải pháp kỹ thuật, tiến độ thi công và giá dự thầu giữa nhiều đơn vị, chủ đầu tư mới có thể lựa chọn được nhà thầu ưu tú nhất, qua đó mang lại lợi ích kinh tế cao nhất, tiết kiệm tối đa ngân sách. Để cụ thể hóa tính minh bạch này trên không gian mạng, Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính yêu cầu mọi thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và kết quả lựa chọn nhà thầu đều phải được số hóa và đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Xử lý tình huống một nhà thầu theo Nghị định 214
Tuy nhiên, thực tiễn triển khai pháp luật luôn có những biến số. Hiện tượng "một mình một ngựa", khi chỉ có duy nhất một nhà thầu hoặc một liên danh nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) vào thời điểm đóng thầu, là một ví dụ điển hình. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu).
Theo các điều khoản xử lý tình huống trong đấu thầu của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khi đối mặt với việc chỉ có một đơn vị nộp hồ sơ, chủ đầu tư được trao quyền tự quyết: có thể gia hạn thêm thời điểm đóng thầu nhằm tạo cơ hội cho các nhà thầu khác tiếp cận thông tin, hoặc ra quyết định cho phép mở thầu ngay lập tức để tiến hành đánh giá nhằm không làm đình trệ tiến độ công trình. Do đó, việc các phòng ban chuyên môn tại xã Giang Thành hay xã Hòn Đất quyết định mở thầu khi hệ thống chỉ ghi nhận một hồ sơ tham dự của liên danh có mặt Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Nhi là hành động được pháp luật cho phép, hoàn toàn không vi phạm về mặt thủ tục hành chính.
Cấm cản trở đấu thầu và trách nhiệm rà soát hồ sơ mời thầu
Dù thủ tục mở thầu đúng quy trình, nhưng Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng đồng thời thiết lập rào chắn kiểm soát chất lượng khắt khe. Theo đó, khi chỉ có một nhà thầu tham dự, tổ chuyên gia và bên mời thầu không được phép buông lỏng công tác thẩm định. Việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính của nhà thầu duy nhất này phải tuân thủ tuyệt đối 100% các tiêu chuẩn đã được phê duyệt trong E-HSMT. Bất kỳ sự nhân nhượng, hạ thấp tiêu chuẩn nào nhằm giúp nhà thầu dễ dàng trúng thầu đều bị xem là vi phạm.
Đặc biệt, Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định rất rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đấu thầu, trong đó cấm tuyệt đối hành vi thông thầu, cản trở đấu thầu hoặc cố ý đưa ra các điều kiện, tiêu chí bất hợp lý nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác. Việc một địa phương liên tục có các gói thầu "một mình một ngựa" đòi hỏi cơ quan chức năng phải tiến hành hậu kiểm sâu sát. Quá trình kiểm tra cần tập trung làm rõ xem liệu E-HSMT có bị "cài cắm" các rào cản kỹ thuật đặc thù, các chứng chỉ nhân sự phi lý để tạo lợi thế bất chính cho một doanh nghiệp "quen mặt" hay không. Nếu phát hiện vi phạm, những cá nhân lập, thẩm định và phê duyệt E-HSMT sẽ phải đối mặt với các chế tài xử lý nghiêm khắc do làm vô hiệu hóa bản chất cạnh tranh và minh bạch của đấu thầu rộng rãi.