Xử phạt Công ty CP phần Dược Danapha 129 triệu đồng

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Dược Danapha do không đăng ký thay đổi và không thông báo, báo cáo theo quy định đối với nhiều thuốc, nguyên liệu.

Ngày 28/5/2026, Cục Quản lý Dược vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược Danapha. Do Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

Hành vi thứ nhất, không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với 07 thuốc gồm: Bvitab, số GĐKLH VD-18904-13, số lô: 031223; Dalyric, số GĐKLH: 893110263923, số lô 071025; Daquetin 100, số GĐKLH: VD-26066-17, số lô 040825; Levpiram, số GĐKLH: 893110264723, số lô 041023; Cao sao vàng, số GĐKLH: 893100307700, số lô 030823; Danapha Citicolin 1000mg/4ml, số GĐKLH: VD-22399-15, số lô 020824; Aminazin 25mg BP nâu, số GĐKLH 893115138424, số lô 041224.

Quyết định số 388/QĐ-XPHC ngày của Cục Quản lý Dược về ﻿việc xử phạt Công ty Dược Danapha.



Hành vi thứ 2, không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành thuốc và nguyên liệu làm đối với 10 thuốc gồm: Thuốc Damipid, số GĐKLH 893110264023, số lô: 010625; Ibuprofen 400mg, số GĐKLH: VD21202-14, số lô 010325; Hi-Tavic, số GĐKLH: VD-21805- 14, số lô 391025; Daphazyl, số GĐKLH: 893115264223, số lô 081225; Cosaten 8, số GĐKLH: VD-20150-13, số lô 051224; Ticoldex, số GĐKLH: 893115843324, số lô 121225; Garnotal 10, số GĐKLH: 893112467324, số lô 010123; Betaphenin, số GĐKLH: 893110800024, số lô 010423; Etocox 200, số GĐKLH: 893110344223, số lô 011223; Citalopram 20mg, số GĐKLH: 893110138524, số lô: 010425.

Hành vi số 03, không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dược theo quy định của pháp luật đối với báo cáo xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc kỳ 6 tháng đầu năm 2023, 2024 và báo cáo năm 2025.

Đặc biệt, cơ quan chức năng xác định có tình tiết tăng nặng ở hành vi số 1 có 1 tình tiết tăng nặng và ở hành vi số 2 có 1 tình tiết tăng nặng.

Với loạt hành vi vi phạm cùng tình tiết tăng nặng, Công ty Dược Danapha bị Cục Quản lý Dược xử phạt tổng số tiền là 129 triệu đồng.

Quyết định được giao cho ông Lê Thăng Bình, Tổng Giám đốc Công ty Dược Danapha, là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt để chấp hành.