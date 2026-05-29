Công ty TNHH Hasan - Dermapharm bị xử phạt nặng vì mắc loạt sai phạm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt nặng đối với Công ty TNHH Hasan - Dermapharm.

Theo Quyết định số 392/QĐ-XPHC ngày 28/5/2026 của Cục Quản lý Dược, Công ty này đã mắc loạt hành vi vi phạm hành chính:

Cụ thể, Công ty đã không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với 13 thuốc: Acehasan 200, số GĐKLH VD-33883-19, số lô 00324; Efferhasan 250, số GĐKLH: VD-22662-15, số lô 1323; Pacegan 500 mg, số GĐKLH VD-36080-22, số lô 0423; Hafenthyl 145 mg, số GĐKLH VD-25971- 16, số lô 00224; DH-Meglu XR 1000, số GĐKLH VD-27507-17, số lô 00525: Sucrahasan, số GĐKLH VD-35320-21, số lô 00323; Meshanon 60 mg, số GĐKLH 893110058000, số lô 00425; Bihasal 2.5, số GĐKLH 893110305100, số lô 00725; Hasanbest 500/5, số GĐKLH VD-32392-19, số lô 01624; Viên nén sủi bọt Hasan - C 1000 (Acid Ascorbic 1000 mg), số GĐKLH 893100093524, số lô 00324; Hasitec 10, số GĐKLH VD-35899-22, số lô 00224; Vipredni 16 mg, số GĐKLH 893110238124, số lô 00125; Galcholic 300, số GĐKLH VD-28543-17, số lô 00223.

Bên cạnh đó, Công ty không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành thuốc và nguyên liệu làm đối với 11 thuốc: Galcholic 300, số GĐKLH VD-28543-17, số lô 00223; Vipredni 16 mg, số GĐKLH 893110238124, số lô 00125; Acehasan 200, số GĐKLH VD-33883-19, số lô 00324; Efferhasan 250, số GĐKLH VD-22662-15, số lô 1323; Pacegan 500 mg, số GĐKLH VD-36080-22, số lô 0423; Hafenthyl 145 mg, số GĐKLH VD-25971- 16, số lô 00224; DH Metglu XR 1000, số GĐKLH VD-27507-17, số lô 00525: Sucrahasan, số GĐKLH VD-35320-21, số lô 0323; Meshanon 60mg, số GĐKLH 893110058000, số lô 00425; Bihasal 2.5, số GĐKLH 893110305100, số lô 00725; Hasanbest 500/5, số GĐKLH VD-32392-19, số lô 01624.

Đặc biệt, công ty còn mua nguyên liệu làm thuốc Calcium lactate gluconate của cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Ngoài vi phạm trên, Công ty TNHH Hasan - Dermapharm còn được xác định mắc các tình tiết tăng nặng. Do đó, Tổng mức phạt bằng tiền là 175 triệu đồng

Quyết định được giao cho ông Trần Đình Hưởng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hasan - Dermapharm, là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt để chấp hành. Công ty phải chấp hành nộp phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Hasan- Dermapharm không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.