Gói Xây dựng đường GTNT hơn 4,9 tỷ tại Hưng Mỹ, chỉ một nhà thầu tham dự

Gói thầu thi công xây dựng công trình GTNT tại xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau ghi nhận kịch bản đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự.

Phê duyệt gói thầu xây lắp giao thông nông thôn hơn 4,9 tỷ đồng

Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Hưng Mỹ Bùi Văn Sỹ vừa ký ban hành Quyết định số 115/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình. Đây là gói thầu xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư Xây dựng đường GTNT Lung Miên, Kênh Đồng Hội, tuyến phải Đầu Sấu, Bờ Tây sông Ông Khâm, kênh Trâm Bầu, Lung Lê, Lung Trích, Tuyến Kênh Xáng Lộ Xe (Đoạn cầu Kênh Xáng Lộ Xe đến giáp Tân Hưng Đông cũ). Dự án này sử dụng nguồn vốn từ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Quyết định số 115/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo thông tin đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 04 có giá dự toán được duyệt là 4.966.051.012 đồng, tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) trước đó đã được phê duyệt theo Quyết định số 69/QĐ-BQL ngày 31/3/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Hưng Mỹ. Công ty TNHH MTV Xây dựng An Nguyên CM là đơn vị tư vấn được giao lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT).

Một nhà thầu tham gia dự thầu và trúng thầu

Biên bản mở thầu ghi nhận hệ thống thông tin chính thức có mã số E-TBMT là IB2600124018-00. Mặc dù gói thầu được thông báo mời thầu công khai từ ngày 31/03/2026, song đến thời điểm đóng thầu ngày 09/04/2026, hệ thống ghi nhận có một nhà thầu nộp hồ sơ tham dự là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Quang Minh Cà Mau (gồm Công ty TNHH Xây dựng Quang Minh Cà Mau và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Minh Kha). Giá dự thầu của đơn vị tham gia là 4.712.781.610 đồng và không áp dụng tỷ lệ giảm giá.

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 12.1/BC-ANCM ngày 23/4/2026 của tổ chuyên gia đấu thầu và Báo cáo thẩm định số 11/BCTĐ-Cty. LGP ngày 05/05/2026 của Công ty TNHH Một Thành Viên xây dựng Lộc Gia Phúc, Ban Quản lý dự án xã Hưng Mỹ đã chính thức phê duyệt đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty TNHH Xây dựng Quang Minh Cà Mau. Giá trúng thầu được phê duyệt là 4.712.781.000 đồng, so với giá gói thầu ban đầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt hơn 253 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5.1%.

Một điểm đáng chú ý trong hồ sơ trúng thầu là sự thay đổi về mặt thời gian. Trong khi Hồ sơ mời thầu qua mạng và hồ sơ dự thầu ban đầu đưa ra mốc thời gian thực hiện gói thầu là 180 ngày, thì tại Điều 1 của Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 115/QĐ-BQL, thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói đã được rút ngắn và chốt ở con số 120 ngày.

Quy trình làm rõ hồ sơ năng lực chặt chẽ

Quá trình đánh giá hồ sơ cho thấy, tổ chuyên gia đấu thầu gồm ông Phan Khắc Ghi (Tổ trưởng) và ông Lâm Trọng Hải (Tổ viên) đã thực hiện quy trình rà soát và yêu cầu làm rõ thông tin đối với nhà thầu. Cụ thể, vào ngày 16/4/2026, Ban Quản lý dự án xã Hưng Mỹ đã ban hành Công văn số 51/BQL yêu cầu đơn vị dự thầu làm rõ, cung cấp các tài liệu chứng minh tính pháp lý của người ký bảo lãnh dự thầu, tài liệu chứng minh hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế phù hợp và các tài liệu chứng minh về hợp đồng xây lắp tương tự. Đến ngày 22/4/2026, phía nhà thầu đã có Văn bản số 09/QMCM phản hồi, bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu và được tổ chuyên gia đánh giá đáp ứng toàn bộ tiêu chuẩn năng lực kinh nghiệm cũng như giải pháp kỹ thuật.

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện nay quy định rất rõ ràng về các biện pháp xử lý tình huống trong đấu thầu nhằm bảo vệ tiến độ dự án. Đối với các gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng khi đóng thầu có ít hơn 03 nhà thầu tham dự, pháp luật cho phép chủ đầu tư xem xét xử lý tình huống bằng cách gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá. Biện pháp này nhằm đảm bảo tính thời sự, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và không làm gián đoạn việc triển khai các công trình giao thông nông thôn cấp thiết tại địa phương.

Bên cạnh đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý, trong bối cảnh cuộc thầu không có nhiều đơn vị cạnh tranh trực tiếp, vai trò độc lập của đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ và cơ quan thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Một Thành Viên xây dựng Lộc Gia phúc trở nên đặc biệt quan trọng. Các đơn vị phải rà soát chặt chẽ để đảm bảo nhà thầu đáp ứng đầy đủ năng lực hành vi, tài chính, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu theo đúng tiêu chuẩn khắt khe của E-HSMT. Việc tuân thủ quy trình làm rõ hồ sơ và đối chiếu các văn bản gốc chính là thước đo quan trọng để hướng tới mục tiêu hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình cao nhất trong hoạt động đầu tư công.