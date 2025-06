Loạt giám đốc bị khởi tố vụ sữa HIUP 27 giả- lỗ hổng lớn trong hậu kiểm

Chiều 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cho biết, sau khi làm rõ dấu hiệu phạm tội của các đối tượng có liên quan tại Công ty Cổ phần Z Holding, ngày 17/6, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét... về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Thu giữ gần 25 tấn sữa bột nghi hàng giả ở Long An Long An phát hiện khoảng 25 tấn sữa bột nghi giả. Các sản phẩm mang nhiều nhãn hiệu khác nhau: Z1000 Gold +, Sanaki Grow IQ Plus (Sun), Gold 1+, Biotar Diest...