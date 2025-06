Bắt Tổng Giám đốc Công ty Z Holding sản xuất sữa HIUP giả

Chiều 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cho biết, sau khi làm rõ dấu hiệu phạm tội của các đối tượng có liên quan tại Công ty Cổ phần Z Holding, ngày 17/6, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét... về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 - sữa non chuyên biệt tăng chiều cao cho trẻ - Ảnh công ty quảng cáo

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị; La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty, về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Các đối tượng: Hoàng Quang Thịnh (bên trái) và La Khắc Minh - Ảnh: Bộ Công an

Các đối tượng gồm: Trần Hải Bình, Phó Tổng Giám đốc tài chính; Hoàng Thị Hiền, Trưởng Ban kế toán; Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Ban tài chính, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đối tượng Lê Văn Duyên, Kinh doanh tự do; Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made, Phạm Duy Tân, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made, bị khởi tố về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.

Riêng đối tượng Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama, bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ sai phạm của các bị can và cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan để xử lý.

Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định, “Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27” - sữa non tăng chiều cao, được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm 3 loại (420 gram, 650 gram và 800 gram) và một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3/2025 không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như “Bản đăng ký công bố sản phẩm".

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì sản phẩm trên là hàng giả.