Loại rau dân dã được mệnh danh 'mầm trường thọ', protein gấp 8 lần sữa

Loại rau này dày và giòn hơn giá đỗ, mọng nước, hàm lượng protein của loại rau này lên tới 26,8%, gấp 8 lần so với sữa.

Giá đỗ thông thường được làm từ đậu xanh và đậu nành nhưng giá đỗ khổng lồ làm từ đậu phộng (lạc) là rất hiếm.

Nhìn xa, nó giống như một que tăm khổng lồ thân trắng trẻo mập mạp, đầu "đội mũ" đỏ đáng yêu. Sẽ ít người gặp được giá đậu phộng chứ nói gì đến thưởng thức. Nhưng bạn nên biết rằng, nó giòn và ngon hơn giá đỗ rất nhiều.

Loại rau này giòn, mềm,

Khi đã ăn thử, bạn sẽ ngạc nhiên bởi kết cấu độc đáo của loại rau này – nó không mỏng như giá đỗ xanh, cũng không xơ như giá đậu nành.

Thay vào đó, loại rau này giòn, mềm, và bạn có thể cảm nhận được vị ngọt tự nhiên của đậu phộng, hoàn toàn không có vị đậu.

Loại rau này dày và giòn hơn giá đỗ, mọng nước trong mỗi miếng cắn. Hàm lượng protein của loại rau này lên tới 26,8%, gấp tám lần so với sữa;

Loại rau này dày và giòn hơn giá đỗ, mọng nước trong mỗi miếng cắn.

Loại rau này cũng giàu resveratrol, với khả năng chống oxy hóa gấp ba lần quả việt quất, mang lại lợi ích toàn diện cho việc bảo vệ mạch máu và chống lão hóa.

Lưu ý: Giá đậu phộng ngon nhất khi được xào nhanh trên lửa lớn. Nấu quá lâu sẽ làm chúng mềm nhũn, làm giảm đáng kể hương vị!

Loại rau này cũng giàu resveratrol,

Món ăn gợi ý: Giá đậu phộng xào

Nguyên liệu (Cho 2 người): 300g giá đậu phộng, thịt ba chỉ thái lát (tùy chọn, giúp tăng hương vị), một ít ớt chuông xanh và đỏ thái sợi (để tạo màu), 3 tép tỏi thái lát; Muối, nước mắm, một chút đường (để tăng hương vị).

Cách làm:

Bước 1: Chuẩn bị giá đỗ (Bước quan trọng!)

- Cắt bỏ phần gốc: Trước tiên, cắt bỏ phần rễ già và tạp chất ở gốc giá đậu phộng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến độ giòn và mềm của rau.

Nếu phần vỏ cứng ở đầu giá đậu phộng vẫn còn, bạn cũng có thể nhẹ nhàng bóc bỏ để dễ ăn hơn.

- Ngâm và rửa sạch: Cho giá đậu đã sơ chế vào nước sạch và ngâm trong 10 phút, nhẹ nhàng chà xát và rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn và vỏ đậu phộng, sau đó để ráo nước và để sang một bên.

Bước 2: Chần sơ (tùy chọn):

Nếu bạn lo lắng về vị tanh của đậu phộng, hãy đun sôi một nồi nước, thêm vài giọt dầu và chần giá trong 30 giây đến 1 phút. Vớt ra ngay và rửa lại bằng nước lạnh. Điều này sẽ giúp giá đậu phộng có màu sắc tươi sáng hơn và giòn hơn sau khi xào.

Bước 3: Xào giá đậu phộng

- Cho một ít dầu vào chảo. Nếu dùng thịt ba chỉ, trước tiên cho thịt ba chỉ đã thái lát vào và xào trên lửa nhỏ cho đến khi thịt hơi vàng. 2. Tiếp theo, cho tỏi thái lát vào xào thơm. Nếu thích ăn cay, bạn cũng có thể thêm vài quả ớt khô.

- Vặn lửa lớn, cho giá đậu phộng đã ráo nước vào, đảo nhanh! Điều quan trọng là phải đảo trên lửa lớn khoảng 1-2 phút.

- Khi giá đã mềm một chút, cho muối, nước mắm và một chút đường cho vừa ăn, đảo đều. 5. Cuối cùng, cho ớt chuông xanh và đỏ thái sợi vào, đảo thêm vài lần nữa, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức!

Phương pháp này tạo ra giá đậu phộng giòn và mềm với hương vị thơm ngon, đậm đà vị tỏi, cùng với vị ngọt tự nhiên của đậu phộng - ăn kèm với cơm thì cực kỳ ngon!

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

Mẹo ăn giá đỗ:

- Luôn mua giá đậu phộng tươi và ăn ngay, vì chúng dễ bị oxy hóa và mềm nếu để quá lâu.

- Bất kể phương pháp nấu nào, đừng nấu quá lâu, nếu không chúng sẽ mất đi độ giòn và mềm.

- Nếu bạn có lá lách và dạ dày yếu, tốt nhất nên nấu chín kỹ trước khi ăn; không nên ăn sống.

(Theo Toutiao)