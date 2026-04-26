Ăn trứng vịt lộn sai thời điểm, chất 'đại bổ' thành hại

Trứng vịt lộn vốn được xem là món ăn “đại bổ”, nhưng nếu ăn sai thời điểm, lợi ích có thể nhanh chóng biến thành gánh nặng cho cơ thể.

Bổ dưỡng nhưng tránh lạm dụng

Anh Nguyễn Văn K., 25 tuổi Hà Nội ngày nào cũng ăn 2 quả trứng vịt lộn, thậm chí có ngày anh ăn tới 4-5 quả nhằm mục đích bổ huyết, tăng cường thể lực và sinh lý nam giới.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống về vấn đề này, ThS.BS Nguyễn Văn Thái, Viện Y học phóng xạ và Ung bướu quân đội cho biết, trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc, giàu dinh dưỡng trong ẩm thực Việt và vốn được xem là món ăn “đại bổ”, nhưng nếu ăn sai lợi ích có thể nhanh chóng biến thành gánh nặng cho cơ thể.

Trung bình mỗi quả cung cấp khoảng 182 kcal, cùng với 13,6g protein, 12,4g chất béo và tới 600mg cholesterol. Ngoài ra, còn chứa nhiều vitamin (A, B, C, PP), khoáng chất (canxi, phốt pho, sắt) và một lượng nhỏ glucid.

Trứng vịt lộn bổ dưỡng nhưng nên ăn cho đúng thời điểm - Ảnh BVCC

Theo Y học cổ truyền, lợi ích sức khỏe nổi bật của trứng vịt lộn bao gồm:

Bổ huyết, tăng cường thể lực: Giàu đạm và vi chất, trứng vịt lộn giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi, suy nhược. Ăn kèm rau răm hoặc gừng giúp tăng hiệu quả hấp thu.

Hỗ trợ tăng cân: Với hàm lượng calo và chất béo cao, trứng vịt lộn thích hợp cho người gầy muốn cải thiện cân nặng. Tuy nhiên, cần ăn điều độ để tránh rối loạn mỡ máu.

Tăng cường sinh lực nam giới: Theo Đông y, trứng vịt lộn dưỡng huyết, bổ thận. Protein và khoáng chất hỗ trợ lưu thông máu, cải thiện sinh lý nam.

Giải rượu, bảo vệ gan: Nhờ chứa cysteine – axit amin tham gia vào quá trình giải độc rượu, trứng vịt lộn giúp giảm cảm giác mệt mỏi, buồn nôn sau khi uống bia rượu.

Giảm đau đầu, chóng mặt: Theo kinh nghiệm dân gian, trứng vịt lộn giúp bồi bổ khí huyết, hỗ trợ giảm triệu chứng đau đầu, hoa mắt do suy nhược hoặc thiếu máu.

Tuy nhiên, theo ThS.BS Thái, khi ăn trứng vịt lộn cần lưu ý:

- Chỉ nên ăn 1–2 quả/tuần, tránh lạm dụng.

- Ăn kèm rau răm, gừng để giảm tính hàn của trứng.

- Không nên ăn vào buổi tối, dễ gây đầy bụng, khó tiêu.

- Không ăn trứng để qua đêm, dù đã luộc chín.

- Không uống trà ngay sau khi ăn, vì tanin trong trà có thể gây táo bón, giảm hấp thu chất sắt.

Ăn sai thời điểm dễ phản tác dụng, lợi biến thành hại

ThS.BS Nguyễn Văn Thái Nhấn mạnh, trứng vịt lộn là món ăn bổ dưỡng, nhưng giá trị của nó phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm sử dụng. Ăn đúng lúc, đúng lượng sẽ giúp cơ thể hấp thu tối đa lợi ích, ngược lại, ăn sai thời điểm có thể gây phản tác dụng không ngờ.

Dưới đây là những thời điểm nên hạn chế hoặc tránh ăn trứng vịt lộn để bảo vệ sức khỏe.

Buổi tối muộn, đặc biệt trước khi đi ngủ: Trứng vịt lộn chứa hàm lượng đạm và cholesterol cao, khi ăn vào buổi tối muộn sẽ khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động nhiều hơn trong lúc cơ thể cần nghỉ ngơi. Điều này dễ gây cảm giác đầy bụng, khó tiêu và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Không chỉ vậy, quá trình tiêu hóa chậm vào ban đêm còn khiến năng lượng dư thừa dễ tích tụ, lâu dài có thể góp phần làm tăng cân. Với những người có hệ tiêu hóa yếu, việc ăn trứng vịt lộn sau 20h càng dễ gây khó chịu rõ rệt.

Nếu muốn ăn, thời điểm phù hợp hơn là buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, khi cơ thể có đủ thời gian để chuyển hóa và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Khi đang đói cồn cào: Nhiều người có thói quen ăn trứng vịt lộn khi bụng quá đói vì nghĩ rằng đây là món “chắc bụng”. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm không lý tưởng vì hệ tiêu hóa đang nhạy cảm, dễ bị “quá tải” bởi lượng đạm và chất béo cao.

Ăn khi quá đói có thể gây cảm giác nặng bụng, khó chịu, thậm chí làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, việc hấp thu nhanh một lượng lớn dinh dưỡng đậm đặc cũng khiến cơ thể khó cân bằng năng lượng.

Tốt nhất nên ăn nhẹ trước đó bằng thực phẩm dễ tiêu, sau đó mới dùng trứng vịt lộn để giảm áp lực cho dạ dày và giúp cơ thể hấp thu tốt hơn.

Trứng vịt lộn nên ăn kèm gừng và rau răm để giảm tính hàn - Ảnh minh họa BSCC

Khi cơ thể đang mệt mỏi, sốt hoặc rối loạn tiêu hóa: Trong lúc cơ thể đang suy yếu, hệ tiêu hóa thường hoạt động kém hiệu quả. Việc bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng như trứng vịt lộn vào thời điểm này có thể khiến tình trạng nặng thêm thay vì cải thiện.

Đặc biệt khi bị sốt, đau bụng hoặc tiêu chảy, ăn trứng vịt lộn dễ gây đầy hơi, khó tiêu và làm kéo dài thời gian hồi phục. Cơ thể lúc này cần những món ăn nhẹ, dễ tiêu hơn để giảm áp lực cho dạ dày.

Khi sức khỏe ổn định trở lại, có thể bổ sung trứng vịt lộn với lượng vừa phải để hỗ trợ phục hồi thể lực, nhưng không nên vội vàng ăn ngay trong giai đoạn bệnh.

Khi đã ăn quá nhiều trong ngày: Trứng vịt lộn giàu dinh dưỡng nhưng không nên ăn quá nhiều trong một ngày. Việc tiêu thụ liên tục, đặc biệt sau khi đã ăn nhiều thực phẩm giàu đạm và chất béo, sẽ khiến cơ thể bị “dư tải” dinh dưỡng.

Điều này không chỉ gây áp lực cho gan, thận mà còn làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu nếu kéo dài. Với người trưởng thành, mức hợp lý thường chỉ từ 1–2 quả mỗi lần và không nên ăn quá thường xuyên.

Việc ăn đúng lượng, đúng thời điểm sẽ giúp tận dụng được giá trị dinh dưỡng mà không gây tác dụng ngược.

Trước khi vận động mạnh hoặc ngay sau khi vận động: Ăn trứng vịt lộn ngay trước khi tập luyện không phải lựa chọn tốt vì đây là thực phẩm tiêu hóa chậm. Khi vận động, cơ thể cần nguồn năng lượng dễ chuyển hóa, trong khi trứng vịt lộn lại khiến dạ dày phải làm việc nhiều hơn, dễ gây nặng bụng.

Ngược lại, nếu ăn ngay sau khi vận động mạnh, hệ tiêu hóa chưa kịp ổn định, việc nạp thực phẩm giàu đạm và chất béo cũng có thể gây khó chịu. Cơ thể lúc này cần được “hạ nhiệt” và bổ sung nước trước.

Thời điểm phù hợp hơn là sau khi nghỉ ngơi một khoảng đủ lâu, khi cơ thể đã ổn định và sẵn sàng hấp thu dinh dưỡng.

Những người nên tránh ăn trứng vịt lộn

- Trẻ dưới 5 tuổi: Hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, dễ đầy hơi, khó tiêu.

- Người mắc tim mạch, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao: nên hạn chế do trứng chứa hàm lượng cholesterol rất cao.

- Người có bệnh lý gan hoặc tỳ vị yếu: Dễ gây khó tiêu, đầy bụng, đặc biệt nếu ăn thường xuyên.

