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Kho tri thức

Ngắm loài chim bày màu khiến nhiều người tưởng là sản phẩm của Photoshop

Với bộ lông rực rỡ đến mức khó tin, tanager thiên đường là một trong những tuyệt tác màu sắc ngoạn mục nhất của tự nhiên.

Thanh Bình (tổng hợp)

Tanager thiên đường (Tangara chilensis) là một loài chim nhỏ thuộc họ Tanager (Thraupidae), sinh sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới của lưu vực Amazon. Mặc dù tên khoa học mang từ “chilensis”, loài chim này thực tế không sống ở Chile. Tên gọi này xuất phát từ một sự nhầm lẫn địa lý của các nhà tự nhiên học châu Âu từ nhiều thế kỷ trước, khi thông tin về Nam Mỹ còn rất hạn chế.

Ảnh: eBird.

Loài chim này phân bố tại các khu rừng thuộc Brazil, Peru, Colombia, Ecuador và một số quốc gia lân cận trong lưu vực Amazon. Chúng thường sống ở tầng tán rừng trung bình và tầng cao, nơi ánh nắng xuyên qua những khoảng trống giữa các tán cây.

Ảnh: sanjorgeecolodges

Điều khiến tanager thiên đường nổi tiếng chính là bộ lông gần như hội tụ đủ màu sắc của cầu vồng. Đầu của chúng có màu xanh lá cây rực rỡ, lưng đen, bụng xanh lam, trong khi phần ngực và đuôi lại điểm xuyết những mảng đỏ tươi hoặc vàng cam nổi bật. Sự kết hợp màu sắc này hài hòa đến mức nhiều người lần đầu nhìn thấy thường nghĩ bức ảnh đã qua chỉnh sửa.

Điều thú vị là phần lớn màu sắc của tanager thiên đường không đến từ sắc tố thông thường mà từ cấu trúc siêu nhỏ của lông. Những cấu trúc này tương tác với ánh sáng, tạo ra các màu xanh và ngọc lam rực rỡ mà sắc tố sinh học khó có thể tạo nên. Đây cũng là lý do bộ lông của chúng có thể thay đổi độ sáng tùy theo góc nhìn và điều kiện ánh sáng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tanager thiên đường có kích thước khá nhỏ, chỉ dài khoảng 13–15 cm và nặng chưa đến 25g. Chúng sống theo từng nhóm nhỏ, thường di chuyển cùng các đàn chim hỗn hợp trong rừng để tìm kiếm thức ăn. Khẩu phần chủ yếu gồm trái cây nhỏ, quả mọng và côn trùng. Nhờ chế độ ăn này, chúng góp phần quan trọng trong việc phát tán hạt giống, hỗ trợ quá trình tái sinh của rừng nhiệt đới.

Khác với vẻ ngoài nổi bật, tiếng hót của tanager thiên đường tương đối đơn giản, gồm những âm thanh ngắn và cao. Trong thế giới chim chóc, chúng dường như chọn cách gây ấn tượng bằng ngoại hình hơn là giọng hát.

Ngày nay, tanager thiên đường vẫn được xếp vào nhóm ít quan ngại về bảo tồn. Tuy nhiên, sự suy giảm diện tích rừng Amazon có thể ảnh hưởng đến quần thể của loài trong tương lai. Mỗi cá thể tanager thiên đường không chỉ là một sinh vật sống mà còn là minh chứng cho khả năng sáng tạo đáng kinh ngạc của quá trình tiến hóa – nơi thiên nhiên đã kết hợp những gam màu táo bạo nhất để tạo nên một trong những loài chim đẹp nhất hành tinh.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Chim màu sắc tự nhiên #Tanager thiên đường #Đặc điểm sinh học chim #Vai trò trong hệ sinh thái #Bảo tồn rừng Amazon

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