Lô sản phẩm hoạt huyết bổ não Sanco bị thu hồi do vi phạm chất lượng

Lô Hoạt huyết bổ não Sanco bị thu hồi do không đáp ứng tiêu chuẩn, phản ánh việc kiểm soát chất lượng còn nhiều bất cập trên thị trường thực phẩm chức năng.

Sở Y tế Hà Nội vừa thu hồi lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Hoạt huyết bổ não Sanco” của Sản phẩm do Công ty TNHH Dược phẩm Công nghệ cao Sanco (ĐT 379 Đa Phúc, Văn Giang, Hưng Yên) sản xuất do không đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Theo quyết định Quyết định số 1639/QĐ-SYT, lô sản phẩm bị thu hồi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết bổ não Sanco có số lô 010226, ngày sản xuất 02/02/2026, hạn sử dụng 01/02/2029.

Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao Sanco (Dược phẩm Sanco) chịu trách nhiệm việc thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên dưới sự giám sát của đoàn kiểm tra và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Ngay sau khi kết thúc việc thu hồi sản phẩm trên Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao Sanco có trách nhiệm báo cáo với cơ quan ra quyết định thu hồi và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực phẩm về kết quả thu hồi.

Điều đáng chú ý, đây là sản phẩm thuộc nhóm “quen mặt” trên thị trường, thường được quảng cáo và sử dụng với mục đích hỗ trợ tuần hoàn não, tăng cường trí nhớ. Chính vì mức độ phổ biến này, việc phát hiện vi phạm chất lượng càng khiến cơ quan quản lý phải đưa ra biện pháp thu hồi khẩn trương nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến người sử dụng.

Một số sản phẩm đăng online tại website của Sanco. Ảnh chụp màn hình/Nguồn danviet

Qua quá trình kiểm nghiệm, cơ quan chức năng xác định lô sản phẩm trên không đáp ứng yêu cầu chất lượng theo Bản tiêu chuẩn sản phẩm số 599/2025/SC-VIMEC ngày 01/7/2025. Cụ thể, chỉ tiêu Vitamin B6 không đạt so với mức công bố trong hồ sơ đã đăng ký. Đây là căn cứ quan trọng để Sở Y tế Hà Nội ban hành quyết định thu hồi bắt buộc nhằm ngăn chặn sản phẩm không đạt chuẩn tiếp tục lưu hành trên thị trường.

Vitamin B6 là một vi chất thiết yếu, thường xuất hiện trong các sản phẩm hỗ trợ thần kinh, chuyển hóa năng lượng và chức năng não bộ. Việc hàm lượng Vitamin B6 không đạt như công bố đồng nghĩa với sản phẩm không còn bảo đảm đúng thành phần và chất lượng đã đăng ký với cơ quan quản lý. Dù không phải là hoạt chất nguy hiểm nhưng sai lệch về hàm lượng vẫn được xem là vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vì có thể làm sai lệch hiệu quả sử dụng thực tế so với quảng cáo và hồ sơ công bố.

Theo quy định, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là nhóm sản phẩm không phải thuốc nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng, do đó phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn về thành phần, hàm lượng hoạt chất, chỉ tiêu kỹ thuật và an toàn thực phẩm. Khi bất kỳ chỉ tiêu nào không đạt, sản phẩm sẽ bị xem xét xử lý, trong đó có biện pháp thu hồi khỏi thị trường.

Trong thời gian gần đây, cơ quan quản lý liên tục tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm quảng cáo quá mức công dụng hoặc chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng. Việc phát hiện và thu hồi các lô sản phẩm không đạt chuẩn được xem là biện pháp cần thiết nhằm siết chặt kỷ cương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.

Các chuyên gia cũng cho rằng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, vì vậy người dân không nên tuyệt đối hóa công dụng của sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm quảng cáo rộng rãi nhưng chưa được kiểm chứng đầy đủ hoặc có nguy cơ sai lệch chất lượng so với công bố.

Trước vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần chủ động kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm trước khi sử dụng, bao gồm số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng và đơn vị sản xuất. Đồng thời, người dân nên thường xuyên theo dõi các thông báo thu hồi từ cơ quan y tế để kịp thời ngừng sử dụng nếu phát hiện sản phẩm nằm trong diện vi phạm.

Việc thu hồi lô “Hoạt huyết bổ não Sanco” một lần nữa cho thấy yêu cầu siết chặt quản lý đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe là cần thiết, nhất là trong bối cảnh các sản phẩm dạng này đang ngày càng phổ biến và được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường.

Dược phẩm Sanco từng bị "tuýt còi"

Theo thông tin trên danviet.vn, Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao Sanco thành lập tháng 4/2024 tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 9 tỷ đồng, sau đó nâng thành 25 tỷ đồng vào tháng 2/2025.

Tại thời điểm vừa thành lập, 2 cổ đông góp vốn của Sanco gồm: Ông Nguyễn Văn Quyết giữ 61% tỷ lệ sở hữu; 39% còn lại thuộc về cổ đông Vũ Thị Cẩm Tú.

Lần cập nhật gần nhất vào tháng 4/2026 cho thấy, Sanco có cơ cấu cổ đông hoàn toàn mới.

Trong đó, ông Nguyễn Trung Kiên bắt đầu giữ vai trò Giám đốc, giữ 35% tỷ lệ sở hữu; người giữ 65% là ông Nguyễn Đức Mậu.

Tại website, dịch vụ hoạt động trong nhiều lĩnh vực như gia công sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe; nghiên cứu công thức độc quyền; hỗ trợ đăng ký công bố sản phẩm hay tư vấn sử dụng thuốc..

Cũng tại trang chủ này, Dược phẩm Sanco tự giới thiệu có đội ngũ nhà sáng lập với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, gia công thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Doanh nghiệp còn có nhà máy đạt chuẩn GMP cùng với quy mô gần 3000m2, hệ thống dây chuyền sản xuất đầu tư đồng bộ, khép kín, năng lực sản xuất trên 500 triệu đơn vị sản phẩm mỗi năm.

Quảng cáo “ồn ào” là vậy, song các sản phẩm của Sanco dường như gặp nhiều vấn đề.

Trước khi bị Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi sản phẩm, Dược phẩm Sanco từng xuất hiện trong danh sách thông báo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tạm dừng bán, lưu thông, sử dụng hàng hóa hồi tháng 7/2025.

Tại Thông báo đề nghị tạm dừng lưu thông này, lý do Sở Y tế Phú Thọ đưa ra là về chất lượng lô sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ ANPHA BACILLUS Enter Gold, có số lô không đạt (kết quả kiểm nghiệm chỉ tiêu Bacillus subtilis 5,0x108CFU/10ml).