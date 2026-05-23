Bị tai biến nặng sau tiêm chủng sẽ được bồi thường từ 30 lần mức lương cơ sở

Từ 1/7, mức bồi thường lên tới 30 lần lương cơ sở cho trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng và người được tiêm chủng tử vong được bồi thường tới 100 triệu.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 165/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Được bồi thường bằng 30 lần mức lương cơ sở

Một trong những điểm đáng chú ý tại nghị định này là việc quy định cụ thể mức bồi thường đối với các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng hoặc tiêm chủng chống dịch do Nhà nước tổ chức.

Theo đó, Nhà nước thực hiện bồi thường đối với các trường hợp xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng khi sử dụng vắc xin, sinh phẩm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng hoặc tiêm chủng chống dịch.

Tại điều 151 của Nghị định 165 nêu rõ, trường hợp người được tiêm chủng bị khuyết tật do tai biến nặng sau tiêm chủng thì được bồi thường bằng 30 lần mức lương cơ sở tại thời điểm giải quyết bồi thường.

Đối với trường hợp người được tiêm chủng tử vong, Nhà nước chi trả các khoản gồm chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và khoản bù đắp tổn thất về tinh thần với mức 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Nhà nước sẽ tiến hành thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp bị tai biến sau tiêm chủng mà chưa được quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Người phải nghỉ việc không hưởng lương để chăm sóc cho trường hợp được Nhà nước bồi thường cũng sẽ được hỗ trợ theo mức đóng bảo hiểm xã hội của tháng trước liền kề. Cụ thể, Mức hỗ trợ = Mức lương đóng bảo hiểm xã hội của người chăm sóc phải nghỉ việc không hưởng lương x số ngày nghỉ/ 22 ngày.

Theo ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), để đảm bảo tính minh bạch, Hội đồng tư vấn chuyên môn không chỉ bao gồm cán bộ của ngành y tế địa phương mà bao gồm cả các chuyên gia đầu ngành từ các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, các trường Đại học Y và các bệnh viện tuyến Trung ương.

Thành phần Hội đồng tư vấn chuyên môn rất đa dạng, từ chuyên gia về vắc xin, dịch tễ học đến các bác sĩ lâm sàng thuộc nhiều chuyên khoa như Nhi khoa, Hồi sức cấp cứu, Miễn dịch. Đặc biệt tại dự thảo Thông tư quy định về hoạt động tiêm chủng đã quy định rõ những người thực hiện hoạt động về tiêm chủng thì không tham gia vào thành phần Hội đồng.

Hoạt động của Hội đồng tuân thủ nguyên tắc độc lập về chuyên môn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận của mình. Đây là cơ chế cốt lõi để bảo vệ quyền được biết sự thật và quyền được công bằng của người dân khi có sự cố y khoa xảy ra.

Khi cần thiết, Hội đồng có thể mời các chuyên gia về pháp lý, tài chính hoặc pháp y tham gia để đảm bảo kết luận cuối cùng dựa trên bằng chứng khoa học, bảo đảm tính độc lập, khách quan.

Các phản ứng nguy hiểm sau tiêm chủng

Theo ngành y tế, sốc phản vệ: là một biến chứng nặng nề, thường xuất hiện sớm trong hoặc ngay sau tiêm phòng. Người bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng như kích thích vật vã, nổi ban đỏ, phù mặt, môi, khó thở, đau đầu, co giật, hôn mê, đau bụng cấp, khó bắt mạch,... Lúc này cần khẩn trương tiến hành xử trí sốc phản vệ sau tiêm chủng theo quy định của bộ y tế.

Phản ứng phản vệ: thường xảy ra sớm trong những giờ đầu sau tiêm chủng. Triệu chứng thường gặp bao gồm thở khò khè, nổi ban đỏ, phù mặt hay phù toàn thân. Phản ứng phản vệ là trường hợp nguy hiểm, có thể dẫn tới sốc phản vệ thực sự nên cần được theo dõi và xử trí kịp thời.

Sốt cao: được định nghĩa khi nhiệt độ cơ thể đo được trên 38,5 độ C. Trong trường hợp này, người được tiêm chủng nên được đảm bảo cung cấp đủ dịch, phối hợp với việc hạ sốt bằng phương pháp vật lý như lau mát toàn thân hay sử dụng các thuốc hạ sốt an toàn như paracetamol, ibuprofen theo hướng dẫn của bác sĩ.

Áp xe vùng tiêm: vị trí tiêm sờ thấy đau, mềm, lùng bùng, có thể có dịch chảy ra. Áp xe nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm hơn như nhiễm trùng máu và sốc nhiễm trùng.

Người được tiêm phải ở lại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút để nhân viên y tế theo dõi và xử trí kịp thời các phản ứng cấp tính (nếu có). Sau đó, người được tiêm cần theo dõi nhà ít nhất 24 giờ sau tiêm. Các dấu hiệu cần theo dõi sau tiêm chủng bao gồm: Toàn trạng; tinh thần, tình trạng ăn, ngủ (sau tiêm phòng trẻ bỏ bú); dấu hiệu về nhịp thở; nhiệt độ, phát ban; các biểu hiện tại chỗ tiêm (đau, sưng, đỏ,...). Đối với trẻ vừa mới tiêm chủng cần cho bú mẹ hoặc uống nhiều nước hơn. Phụ huynh nên bế, quan sát trẻ thường xuyên và không chạm, đè vào chỗ tiêm.

Nếu có dấu hiệu tai biến nặng sau tiêm chủng, cần đưa người được tiêm đến ngay cơ sở y tế. Các triệu chứng bao gồm khó thở, sốt cao co giật, ngừng thở, sốc phản vệ, trẻ khóc kéo dài, tím tái.