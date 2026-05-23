Đồng Nai: Công ty Phước Long trúng gói thầu cầu Bù Bưng, tiết kiệm 1,19%

Mới đây, một công trình giao thông trọng điểm tại địa phương là dự án Xây dựng cầu Bù Bưng đã chính thức tìm được đơn vị đảm nhận công tác thi công.

Diễn biến gói thầu xây lắp hơn 7,5 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 13/5/2026, bà Lê Thị Huệ – Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Đăk Ơ đã ký ban hành Quyết định số 96/QĐ-TTDVTH-ĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng thuộc dự án Xây dựng cầu Bù Bưng. Gói thầu này sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2026, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

Quyết định số 96/QĐ-TTDVTH-ĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH một thành viên Phước Long. Giá trúng thầu được phê duyệt cố định ở mức 7.589.396.525 đồng. Nếu so với giá gói thầu ban đầu được chủ đầu tư đưa ra trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 7.680.504.165 đồng, giá trị tiết kiệm kinh tế mà cuộc đấu thầu qua mạng này mang lại chỉ đạt vỏn vẹn 91.107.640 đồng. Đây là một con số tương đối khiêm tốn đối với một gói thầu có quy mô hơn 7,6 tỷ đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ đạt khoảng 1,19%.

Sự bám đuổi sát sao về giá

Hồ sơ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, cuộc thầu này ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu độc lập nộp hồ sơ dự thầu trực tuyến. Biên bản mở thầu hoàn thành ngày 10/5/2026 thể hiện rõ sự bám đuổi sát sao về mặt chi phí giữa hai đơn vị. Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên Phước Long dự thầu với giá 7.589.396.525 đồng. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH một thành viên Trương Vương dự thầu với giá 7.620.242.584 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng số 06/BC-XDTA do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH TV ĐT TM Xây dựng Trường An lập ngày 11/5/2026, cả hai nhà thầu đều vượt qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt về tư cách hợp lệ, năng lực hành nghề, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự và năng lực kỹ thuật. Tổ chuyên gia gồm ông Phan Trọng Đức (Tổ trưởng) và ông Mạc Sơn Thụ (Tổ viên) đã tiến hành chấm chi tiết và kết luận hai hồ sơ đều đạt chuẩn.

Áp dụng phương pháp giá thấp nhất theo đúng quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành, Công ty TNHH một thành viên Phước Long với mức giá thấp hơn đối thủ khoảng 30 triệu đồng đã được xếp hạng thứ nhất và được kiến nghị trúng thầu. Công ty TNHH một thành viên Trương Vương ngậm ngùi trượt thầu do xếp hạng thứ hai về mặt giá cả.

Chân dung năng lực và lịch sử đấu thầu của đơn vị trúng thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH một thành viên Phước Long (MSDN: vn3800665915), có địa chỉ tại Khu 2, Phường Phước Long, Đồng Nai, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 22/4/2010, do ông Nguyễn Văn An làm đại diện pháp luật. trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026 nhà thầu này đã tham gia khoảng 15 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 73,3% với kết quả trúng 11 gói thầu, trượt 3 gói thầu và 1 gói thầu chưa có kết quả.

Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp đạt 45.680.120.500 đồng (Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 28.125.450.000 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 17.554.670.500 đồng). Trong tháng 5/2026 ngoài gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên thì trước đó ngày 13/5/2026 doanh nghiệp này còn trúng gói Xây dựng do Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Đăk Ơ, trị giá 7.784.399.980 đồng với vai trò liên danh phụ.

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích dưới góc nhìn chuyên môn về việc tối ưu hóa hiệu quả chi tiêu đầu tư công, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng, việc có nhiều nhà thầu cùng đạt các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực tham gia cạnh tranh là tín hiệu tích cực cho thấy tính minh bạch của hệ thống e-GP. Dù vậy, khi biên độ chênh lệch giá giữa các nhà thầu quá hẹp và tiệm cận sát giá trần của gói thầu, hiệu quả tiết kiệm tuyệt đối cho ngân sách nhà nước tại các công trình cấp cơ sở sẽ bị giới hạn đáng kể. Điều này đòi hỏi cơ quan thẩm định giá, cơ quan lập dự toán gói thầu phải khảo sát thị trường thật sát để đưa ra giá gói thầu tối ưu ngay từ bước lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đồng quan điểm trên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC luôn hướng đến việc bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn tuân thủ đúng quy trình, thực hiện đầy đủ các bước đối chiếu tài liệu gốc, thương thảo hợp đồng thi công công khai thì kết quả lựa chọn nhà thầu hoàn toàn có cơ sở pháp lý vững chắc. Việc giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng trọn gói trong 180 ngày tới sẽ là yếu tố quyết định để bảo đảm chất lượng công trình cầu Bù Bưng, phục vụ tốt cho đời sống dân sinh tại địa phương.