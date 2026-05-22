Quân sự - Thế giới

Ô tô lao xuống vực sâu ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

Chiếc ô tô rơi xuống vực sâu ở Nainital, Ấn Độ, khiến cả 5 người trên xe thiệt mạng.

An An (Theo India TV)

Theo India TV, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Bhowali, gần Kainchi Dham ở Nainital, bang Uttarakhand, Ấn Độ, vào ngày 21/5. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau khi chiếc ô tô chở họ lao xuống vực sâu. Được biết, 4 trong số 5 nạn nhân là thành viên trong cùng một gia đình.

"Chiếc xe đang di chuyển trên đường đến ngôi đền Kainchi Dham nổi tiếng thì được cho là mất lái gần làng Dhaila và rơi xuống vực sâu gần 500 mét", cảnh sát cho biết.

Vụ tai nạn ô tô ở Ấn Độ hôm 21/5 khiến cả 5 người trên xe thiệt mạng. Ảnh: ANI.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát, cứu hộ cùng người dân địa phương đã ngay lập tức được triển khai tới hiện trường và bắt đầu hoạt động cứu hộ. Tuy nhiên, không có ai sống sót trong vụ tai nạn.

"Lực lượng cứu hộ tìm thấy một chiếc xe Mahindra dưới vực. Tài xế đến từ Lucknow còn các hành khách trên xe đến từ Khatima", nguồn tin cho hay.

Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện nhưng bác sĩ xác định họ đều đã tử vong. Danh tính những người thiệt mạng được xác định là Bhupendra Singh Chuphal (48 tuổi), Seema Kaida Chuphal (45 tuổi), Vasu Chuphal (19 tuổi), Ravi Chuphal (12 tuổi) và tài xế Anuj Kumar Mishra (34 tuổi).

Cảnh sát trưởng Nainital, Jagdish Chandra, cho biết thêm vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe mất lái trên đoạn đường cua. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình dốc và hiểm trở.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thủ hiến bang Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết.

