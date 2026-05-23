Quân sự - Thế giới

Mỹ nói 'có tiến triển' trong cuộc đàm phán với Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã có “một chút tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran về chấm dứt chiến sự.

An An (Theo AP)

Theo AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 22/5 nói rằng đã có “một chút tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran, dù thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến vẫn chưa đạt được.

Ông Rubio cho biết “việc có tiến triển là tín hiệu tốt”. Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, các cuộc trao đổi vẫn tiếp tục.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP.

Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trước thềm cuộc họp các Ngoại trưởng NATO tại Helsingborg, Thụy Điển, nơi liên minh quân sự này dự kiến sẽ thảo luận về vai trò có thể đảm nhận trong việc hỗ trợ kiểm soát eo biển Hormuz sau khi cuộc chiến kết thúc.

Vài ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm hoãn việc tiến hành một cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran vì “các cuộc đàm phán nghiêm túc” đang diễn ra. Trong nhiều tuần qua, ông Trump liên tục cảnh báo rằng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran từ giữa tháng Tư có thể kết thúc nếu Tehran không đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, quyết định của ông Trump cho các cuộc đàm phán thêm cơ hội đã làm dấy lên căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Một quan chức giấu tên ngày 21/5 tiết lộ rằng ông Trump và ông Netanyahu đã có một cuộc điện đàm căng thẳng hôm 19/5 về tiến trình đàm phán với Iran, và Israel tỏ ra tức giận trước nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm đạt thỏa thuận với Iran.

Nhà Trắng từ chối bình luận về cuộc điện đàm này. Tuy nhiên, sau cuộc trò chuyện, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng, ông Netanyahu “sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn ông ấy làm”.

Những phát biểu này là một trong những dấu hiệu công khai đầu tiên cho thấy sự bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Israel kể từ khi họ phát động cuộc chiến nhằm vào Iran hôm 28/2.

Trong khi đó, Pakistan vẫn tiếp tục nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Trump nói cuộc đàm phán Mỹ - Iran đang ở 'giai đoạn cuối'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran đang ở "giai đoạn cuối".

New York Post đưa tin, Tổng thống Trump ngày 20/5 tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang ở "giai đoạn cuối", đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ sẽ có những biện pháp cứng rắn nếu hai bên không đạt được thỏa thuận nào.

"Chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán với Iran. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Hoặc là chúng ta đạt được thỏa thuận, hoặc là chúng ta sẽ phải làm một số việc hơi khó chịu, nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra", Tổng thống Trump nói trước các phóng viên tại căn cứ liên hợp Andrews hôm 20/5.

Chính sách đối ngoại cứng rắn của ông Trump gặp 'bế tắc' với Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tự nhận mình là một nhà đàm phán giỏi, nhưng dường như ông đang gặp bế tắc với Iran.

Tổng thống Donald Trump luôn tự nhận mình là một nhà đàm phán giỏi, nhưng dường như ông đang gặp bế tắc với Iran khi những lời lẽ cứng rắn, đe dọa và thậm chí là hành động quân sự của ông không khiến Tehran thay đổi lập trường lâu nay của họ, theo AP.

Dù những mục tiêu thay đổi liên tục, Tổng thống Trump và các trợ lý cấp cao của ông vẫn khẳng định rằng Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến và Iran sẵn sàng đạt được một thỏa thuận sau khi Mỹ leo thang đe dọa giữa lệnh ngừng bắn mong manh.

Mỹ gia hạn lệnh miễn trừng phạt với dầu mỏ Nga thêm 30 ngày

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ quyết định gia hạn thêm 30 ngày lệnh miễn trừng phạt đối với các lô dầu Nga đang vận chuyển trên biển.

AP đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngày 18/5 cho biết, Mỹ sẽ gia hạn thêm 30 ngày lệnh miễn trừng phạt đối với các lô dầu của Nga đang trên tàu chở dầu trên biển nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu do cuộc chiến Mỹ - Iran gây ra.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: AP/Eugene Hoshiko/Pool.
