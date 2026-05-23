Mỹ nói 'có tiến triển' trong cuộc đàm phán với Iran

Theo AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 22/5 nói rằng đã có “một chút tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran, dù thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến vẫn chưa đạt được.

Ông Rubio cho biết “việc có tiến triển là tín hiệu tốt”. Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, các cuộc trao đổi vẫn tiếp tục.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP.

Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trước thềm cuộc họp các Ngoại trưởng NATO tại Helsingborg, Thụy Điển, nơi liên minh quân sự này dự kiến sẽ thảo luận về vai trò có thể đảm nhận trong việc hỗ trợ kiểm soát eo biển Hormuz sau khi cuộc chiến kết thúc.

Vài ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm hoãn việc tiến hành một cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran vì “các cuộc đàm phán nghiêm túc” đang diễn ra. Trong nhiều tuần qua, ông Trump liên tục cảnh báo rằng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran từ giữa tháng Tư có thể kết thúc nếu Tehran không đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, quyết định của ông Trump cho các cuộc đàm phán thêm cơ hội đã làm dấy lên căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Một quan chức giấu tên ngày 21/5 tiết lộ rằng ông Trump và ông Netanyahu đã có một cuộc điện đàm căng thẳng hôm 19/5 về tiến trình đàm phán với Iran, và Israel tỏ ra tức giận trước nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm đạt thỏa thuận với Iran.

Nhà Trắng từ chối bình luận về cuộc điện đàm này. Tuy nhiên, sau cuộc trò chuyện, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng, ông Netanyahu “sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn ông ấy làm”.

Những phát biểu này là một trong những dấu hiệu công khai đầu tiên cho thấy sự bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Israel kể từ khi họ phát động cuộc chiến nhằm vào Iran hôm 28/2.

Trong khi đó, Pakistan vẫn tiếp tục nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran.

