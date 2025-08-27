Lở đất làm lộ ra hang động nghi lễ thời Trung Cổ

Các kỹ sư đường sắt ở Anh đã có một khám phá đáng chú ý, phát hiện ra một hang động có thể đã được dùng làm đền thờ hoặc ẩn thất vào thời Trung Cổ.