Lở đất làm lộ ra hang động nghi lễ thời Trung Cổ

Kho tri thức

Lở đất làm lộ ra hang động nghi lễ thời Trung Cổ

Các kỹ sư đường sắt ở Anh đã có một khám phá đáng chú ý, phát hiện ra một hang động có thể đã được dùng làm đền thờ hoặc ẩn thất vào thời Trung Cổ.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại khu vực gần Guildford, Surrey, nước Anh, một trận lở đất đã xảy ra, giúp hé lộ một bí mật thú vị. Ảnh: @Viện Khảo cổ Đông Nam Guildford.
Trận lở đất đã để lộ tàn tích của một hang động thời trung cổ. Hang động đá sa thạch nông này được các kỹ sư đường sắt đang sửa chữa đường ray gần đó phát hiện, sau khi trận lở đất làm vỡ bờ kè phía trên. Ảnh: @Viện Khảo cổ Đông Nam Guildford.
Nhanh chóng ngay sau đó, Cơ quan đường sắt địa phương NetworkRail đã mời các nhà khảo cổ thuộc Viện Khảo cổ Đông Nam Guildford đến khảo sát hiện trường này. Ảnh: @Viện Khảo cổ Đông Nam Guildford.
Nhóm nghiên cứu đã phải đu dây xuống hang để tiếp cận và kiểm tra các chi tiết trang trí. Chi tiết trang trí chính là một hốc tường được chạm khắc sâu hình vòm nhọn kiểu Gothic. Ảnh: @Viện Khảo cổ Đông Nam Guildford.
Nhóm khảo cổ cũng tìm thấy các hình chạm khắc của bảy hoặc tám hốc tường kiểu Gothic nhỏ khác trên các vách tường hang động bên trong, cùng các chữ cái viết tắt và các dấu hiệu lạ, bí ẩn trên trần hang. Ảnh: @Viện Khảo cổ Đông Nam Guildford.
Trên sàn hang động bên trong còn chứa tàn tích của hai hố lửa, và một chất màu đen trên trần hang có thể là muội than bám vào, bốc ra từ hố lửa. Ảnh: @Viện Khảo cổ Đông Nam Guildford.
Người phát ngôn của Viện Khảo cổ Đông Nam Guildford cho biết: “Hang động này hoạt động giống như kiểu hang nghi lễ thờ cúng, được xây dựng vào cuối thế kỷ 13 Sau Công Nguyên. Đây là một khám phá bất ngờ và hấp dẫn giúp hình dung và hiểu được lịch sử phong phú của khu vực”.
