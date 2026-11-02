Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Liên tiếp xảy ra xả súng ở Mỹ, nhiều người thương vong

Cảnh sát cho biết 4 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong các vụ xả súng riêng biệt tại một khu phố ở Dallas, bang Texas, Mỹ, cuối tuần qua.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời cảnh sát trưởng Daniel Comeaux cho biết đã xảy ra 3 vụ nổ súng tại khu Deep Ellum ở Dallas, bang Texas, vào cuối tuần qua. Cảnh sát đang điều tra xem liệu các vụ xả súng này có liên quan với nhau hay không.

"Đây là một sự việc nghiêm trọng. Chúng tôi đã bắt giữ một số nghi phạm", cảnh sát trưởng Daniel nói.

Ngoài ra, theo thông tin từ cảnh sát, một người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra bên ngoài sân vận động Legion Field ở Birmingham, bang Alabama, Mỹ, tối 31/10, sau khi một trận đấu bóng kết thúc.

ap26305480132401.jpg
Cảnh sát đến hiện trường một vụ nổ súng ở Birmingham, Alabama, Mỹ, ngày 1/11/2026. Ảnh: WBMA//AP.

Cảnh sát trưởng thành phố Birmingham, Michael Pickett, cho hay hầu hết khán giả đã rời khỏi khu vực sân vận động sau trận đấu, nhưng vụ nổ súng xảy ra gần đó, nơi các tiểu thương đang bày bán hàng dọc theo đại lộ Graymont.

Người phát ngôn cảnh sát De'Rell Freeman cho biết một nghi phạm đã bị bắt giữ và "nhiều vũ khí" được tìm thấy.

Tại Newark, Delaware, 6 người đã bị trúng đạn vào khoảng 23h10 tối 31/10 gần khuôn viên Đại học Delaware, theo lời Trung úy cảnh sát Newark Greg D'Elia. Cả 6 người đều được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh mọi người chạy tán loạn khỏi hiện trường để tìm nơi an toàn. Một đoạn đường trên phố Main Street của thành phố đã bị phong tỏa trong vài giờ sau vụ nổ súng.

Trong khi đó, vụ xả súng xảy ra vào sáng sớm ngày 1/11 tại Bloomington, Illinois, đã khiến một cô gái 19 tuổi thiệt mạng và một phụ nữ khác trong tình trạng nguy kịch.

Tại Fayetteville, bang Arkansas, 6 người đã được đưa đến bệnh viện với vết thương do đạn bắn trong một vụ xả súng xảy ra vào sáng sớm 1/11. Cảnh sát cho biết trong một thông cáo báo chí rằng chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy một cuộc tranh cãi đã xảy ra trước vụ xả súng này.

ap26304765737618.jpg
Trước đó, một vụ xả súng đã xảy ra tại cửa hàng Spirit Halloween ở Fairfield, California, Mỹ, vào tối 30/10/2026. Ảnh: KXTV/AP.

Tối 30/10, vụ xả súng xảy ra tại cửa hàng Spirit Halloween chuyên bán trang phục và đồ trang trí Halloween ở California, Mỹ, đã khiến một phụ nữ mang thai thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

#xả súng ở Mỹ #xả súng #Mỹ #bạo lực súng đạn #thương vong trong vụ xả súng ở Mỹ

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Xả súng tại cửa hàng bán đồ Halloween ở Mỹ, 7 người thương vong

Vụ xả súng xảy ra tại cửa hàng Spirit Halloween ở California, Mỹ, đã khiến một phụ nữ mang thai thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, vụ xả súng xảy ra bên trong cửa hàng Spirit Halloween chuyên bán trang phục và đồ trang trí Halloween ở California, Mỹ, vào tối 30/10 (giờ địa phương).

"Tiếng súng vang lên vào khoảng 20h30 tối 30/10 bên trong cửa hàng Spirit Halloween tại trung tâm thị trấn Solano ở thành phố Fairfield", theo thông báo của Sở Cảnh sát thành phố trên Facebook.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nổ súng gần trường đại học ở Mỹ, 11 người trúng đạn

Giới chức địa phương cho biết 11 người đã bị thương do trúng đạn trong vụ nổ súng gần khuôn viên trường Đại học Florida A&M ở Tallahassee, Florida, Mỹ.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, vụ xả súng xảy ra gần một sân vận động ở Tallahassee hôm 24/10, đúng vào ngày hội truyền thống của Đại học Florida A&M.

Nhà trường thông báo trên mạng xã hội rằng vụ xả súng xảy ra gần khuôn viên trường Đại học Florida A&M và khẳng định hiện tại khu vực này an toàn.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nổ súng gần nhà thờ Hồi giáo ở Mỹ

Vụ nổ súng tại một khu chung cư gần nhà thờ Hồi giáo ở bang Ohio, Mỹ, đã khiến một người thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ nổ súng xảy ra tại khu chung cư gần một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Columbus, bang Ohio, Mỹ, vào ngày 19/10 (giờ địa phương).

"Vụ nổ súng xảy ra tại bãi đậu xe của một khu chung cư nằm gần nhà thờ Hồi giáo, khiến một người thiệt mạng", cảnh sát thông tin.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới