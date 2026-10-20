Nổ súng gần nhà thờ Hồi giáo ở Mỹ

Vụ nổ súng tại một khu chung cư gần nhà thờ Hồi giáo ở bang Ohio, Mỹ, đã khiến một người thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ nổ súng xảy ra tại khu chung cư gần một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Columbus, bang Ohio, Mỹ, vào ngày 19/10 (giờ địa phương).

"Vụ nổ súng xảy ra tại bãi đậu xe của một khu chung cư nằm gần nhà thờ Hồi giáo, khiến một người thiệt mạng", cảnh sát thông tin.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng tại Columbus, Ohio, Mỹ hôm 19/10/2026. Ảnh: AP/Patrick Aftora-Orsagos.

Cảnh sát James Fuqua thông báo vụ xả súng không liên quan gì đến nhà thờ hay những người bên trong.

Trước đó, ATF Columbus cho biết mọi người đã rời khỏi nhà thờ Hồi giáo khi có thông tin rằng một số người không xác định đã nổ súng.

"Một người được xác nhận đã tử vong. Các thông tin trước đó về khả năng có nạn nhân thứ hai hiện vẫn chưa được xác nhận”, nguồn tin cho hay.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 15/10, một thiếu niên 16 tuổi đã nổ súng tại trường tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend, bang Oregon, Mỹ. Vụ việc khiến 3 học sinh và một giáo viên thiệt mạng, còn nghi phạm bị bắn hạ sau đó.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ xả súng ở Nam Phi cuối tháng 9/2026