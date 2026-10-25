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Quân sự - Thế giới

Nổ súng gần trường đại học ở Mỹ, 11 người trúng đạn

Giới chức địa phương cho biết 11 người đã bị thương do trúng đạn trong vụ nổ súng gần khuôn viên trường Đại học Florida A&M ở Tallahassee, Florida, Mỹ.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, vụ xả súng xảy ra gần một sân vận động ở Tallahassee hôm 24/10, đúng vào ngày hội truyền thống của Đại học Florida A&M.

Nhà trường thông báo trên mạng xã hội rằng vụ xả súng xảy ra gần khuôn viên trường Đại học Florida A&M và khẳng định hiện tại khu vực này an toàn.

Cảnh sát cho biết 11 người bị thương do trúng đạn, trong đó có ít nhất 3 nạn nhân bị thương nặng. Ngoài ra, một phụ nữ lớn tuổi đã bị thương trong lúc tháo chạy khỏi hiện trường.

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Trong ảnh, lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng ở Columbus, bang Ohio, Mỹ, hôm 19/10/2026. Ảnh: AP/Patrick Aftora-Orsagos.

Trong một thông cáo, cảnh sát cho biết điều tra ban đầu cho thấy một cuộc ẩu đả đã xảy ra trước vụ xả súng.

"Vụ nổ súng xảy ra sau một trận đấu bóng tại sân vận động", nguồn tin cho hay.

Cảnh sát trưởng Tallahassee, ông Lawrence Revell, cho biết với các phóng viên rằng cảnh sát đang mở cuộc điều tra và hiện chưa có ai bị bắt giữ liên quan đến vụ việc.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc bi thảm này. Mặc dù khuôn viên trường vẫn an toàn, nhưng mọi người được khuyến cáo tạm tránh khu vực này để tạo điều kiện cho lực lượng thực thi pháp luật tiến hành điều tra”, trích thông báo của Đại học Florida A&M.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Louisiana, Mỹ, hồi tháng 4/2026

Nguồn video: VTV
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