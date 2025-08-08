Hà Nội

Thế giới

Nội các Israel duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza

Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận rằng nội các nước này đã chấp thuận kế hoạch của ông Benjamin Netanyahu về việc để IDF kiểm soát toàn bộ thành phố Gaza.

An An (Theo Times Of Israel)

Theo Times Of Israel, Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 8/8 xác nhận rằng nội các nước này đã chấp thuận kế hoạch của ông Benjamin Netanyahu về việc để Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) kiểm soát toàn bộ thành phố Gaza ở phía bắc dải đất này.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết thêm nội các ủng hộ đề xuất "đánh bại Hamas" của ông Netanyahu cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường bên ngoài khu vực chiến sự.

israel.png
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: GPO.

Văn phòng Thủ tướng Israel thông tin, đa số các thành viên nội các cũng ủng hộ danh sách 5 điều kiện mà Israel sẽ yêu cầu để đổi lấy việc chấm dứt cuộc chiến với lực lượng Hamas, bao gồm: Giải giáp Hamas; toàn bộ 50 con tin Israel còn lại được thả (20 người trong số họ được cho là vẫn còn sống); phi quân sự hóa Dải Gaza; kiểm soát an ninh của Israel đối với Dải Gaza; và sự tồn tại một chính quyền dân sự thay thế không phải là Hamas hay Chính quyền Palestine.

Trước đó, ngày 4/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã nói với các bộ trưởng rằng ông sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của nội các cho kế hoạch kiểm soát toàn bộ Dải Gaza, bất chấp sự phản đối của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

israel2.png
Người dân Israel tham gia cuộc biểu tình tại Jerusalem kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Gaza và trả tự do cho tất cả các con tin người Israel ngày 7/8/2025. Ảnh: Flash90.

Thành phố Gaza là một phần trong 25% diện tích Dải Gaza mà IDF vẫn chưa kiểm soát, cùng với một số trại tị nạn ở trung tâm Gaza.

Không rõ liệu những khu vực chưa bị chiếm đóng khác bên ngoài thành phố Gaza có bị tiếp quản hay không.

Chiến dịch chiếm đóng thành phố Gaza của Israel có thể sẽ yêu cầu sơ tán thành phố Gaza, nơi hiện có khoảng 800.000 người dân đang sinh sống.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
#Nội các Israel #kế hoạch chiếm đóng Gaza #IDF kiểm soát Gaza #Chiến dịch chống Hamas #Thành phố Gaza #Benjamin Netanyahu

