Giải trí

Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 sẽ tổ chức ở Bắc Ninh

Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 quy tụ 11 đoàn nghệ thuật Chèo chuyên nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước với gần 1000 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công.

Khánh Hoài

Ngày 16/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ ngày 20/10 đến 5/11/2025, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh (đường Nguyễn Thị Định, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) sẽ diễn ra chương trình “Liên hoan Chèo toàn quốc 2025”.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chỉ đạo, giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

cats-286.jpg
Vai diễn hề trong nghệ thuật Chèo dân gian Việt Nam.

Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 quy tụ 11 đoàn nghệ thuật Chèo chuyên nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước với gần 1000 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, mang đến 21 vở diễn được dàn dựng công phu, phản ánh sâu sắc đời sống xã hội và tôn vinh giá trị nhân văn, đạo đức truyền thống.

Đây là hoạt động định kỳ 3 năm một lần của Bộ VHTTDL, nhằm tổng kết, đánh giá chất lượng sáng tạo, dàn dựng và biểu diễn nghệ thuật Chèo trong toàn quốc.

Liên hoan khai mạc lúc 20h00 ngày 20/10/2025. Các buổi biểu diễn diễn ra hàng ngày vào 9h00 sáng và 20h00 tối tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức tối 5/11/2025 với phần tổng kết, đánh giá, trao Huy chương Vàng, Bạc cho các vở diễn và nghệ sĩ xuất sắc.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở VHTTDL tỉnh là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tổ chức, hậu cần, khánh tiết, tuyên truyền và đảm bảo điều kiện an ninh, điện, y tế, vệ sinh môi trường. Tỉnh dự kiến có khoảng 500 khán giả mỗi buổi diễn.

