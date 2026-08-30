LG tung bộ ba máy lọc khí, mỗi nhà một lựa chọn

Trong bối cảnh chất lượng không khí ngày càng được người dùng quan tâm, máy lọc khí đang dần trở thành một thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình hiện đại. Tuy nhiên, nhu cầu của mỗi không gian lại không giống nhau: căn hộ nhỏ cần thiết bị gọn gàng, phòng khách rộng cần khả năng xử lý không khí trên phạm vi lớn, trong khi phòng ngủ hay góc làm việc lại ưu tiên sự linh hoạt. Thay vì tập trung vào một thiết kế duy nhất, LG trong năm 2026 mở rộng hệ sinh thái PuriCare với ba dòng sản phẩm gồm LG PuriCare WallFit, LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới và LG PuriCare AeroMini. Bộ ba này được định hướng cho những không gian khác nhau, đồng thời kết hợp công nghệ lọc không khí với thiết kế phù hợp hơn với lối sống hiện đại.

LG PuriCare WallFit: Khi máy lọc khí không còn chiếm diện tích

Với những căn hộ đô thị đề cao sự tối giản, diện tích sàn luôn là yếu tố cần được cân nhắc khi bố trí thiết bị gia dụng. LG PuriCare WallFit được phát triển theo hướng giải quyết bài toán này bằng thiết kế mỏng, có thể lắp đặt sát tường, giúp hạn chế cảm giác cồng kềnh và tạo thêm khoảng trống cho nội thất. Không chỉ chú trọng kiểu dáng, sản phẩm còn được trang bị bộ lọc V-Filter 3 lớp cùng công nghệ Plasmaster Ionizer, hỗ trợ lọc bụi siêu mịn PM0.01, nấm mốc, vi khuẩn và một số tác nhân gây hại trong không khí. Cách tiếp cận của WallFit cho thấy máy lọc không khí ngày nay không nhất thiết phải trở thành một vật thể nổi bật trong căn phòng, mà có thể hòa vào tổng thể nội thất. Đây là lựa chọn hướng tới những gia đình muốn duy trì chất lượng không khí nhưng vẫn ưu tiên sự gọn gàng trong không gian sống.

LG PuriCare 360 HIT: Tập trung cho không gian rộng

Nếu WallFit ưu tiên diện tích, LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới lại được thiết kế cho những khu vực sinh hoạt chung rộng hơn. Hệ thống lọc nhiều lớp kết hợp màng HEPA H13 hỗ trợ loại bỏ gần như bụi siêu mịn PM0.01, trong khi màng than hoạt tính đảm nhiệm vai trò khử mùi và hỗ trợ xử lý các khí không mong muốn. Thiết bị còn tích hợp Ionizer cùng cảm biến bụi PM1.0 và cảm biến mùi để theo dõi tình trạng không khí và điều chỉnh hoạt động phù hợp. Thiết kế hút và thổi khí 360 độ giúp luồng khí được xử lý theo nhiều hướng, phù hợp với phòng khách hoặc không gian mở. Theo thông tin từ LG, sản phẩm có diện tích sử dụng lý tưởng lên đến 60 m², qua đó hướng tới các gia đình cần một thiết bị đủ khả năng chăm sóc không khí cho khu vực sinh hoạt chung mà không phải bố trí nhiều máy ở những vị trí khác nhau.

LG PuriCare AeroMini: Nhỏ gọn cho không gian cá nhân

Không phải người dùng nào cũng cần một chiếc máy lọc khí công suất lớn. Với phòng ngủ, bàn làm việc, góc học tập hoặc những không gian có diện tích hạn chế, LG PuriCare AeroMini tập trung vào yếu tố nhỏ gọn và linh hoạt. Thiết bị có thể được bố trí ở nhiều vị trí khác nhau mà không tạo cảm giác chiếm chỗ, đồng thời hướng tới nhóm người trẻ có lối sống năng động. Một điểm đáng chú ý là AeroMini cho phép cá nhân hóa ngoại hình thông qua các phụ kiện như quai xách da hay khay cắm hoa, biến thiết bị từ một món đồ gia dụng thuần túy thành một phần của không gian sống. Bên trong, hệ thống lọc nhiều lớp hỗ trợ xử lý bụi siêu mịn PM0.01, vi khuẩn và nấm mốc, kết hợp khả năng hút và thổi khí 360 độ. Cách thiết kế này phù hợp với xu hướng đưa các thiết bị chăm sóc sức khỏe và môi trường sống vào từng không gian cá nhân thay vì chỉ tập trung ở khu vực sinh hoạt chung.

AI và LG ThinQ biến việc lọc khí thành trải nghiệm chủ động

Không dừng ở phần cứng, LG còn đưa các tính năng thông minh vào trải nghiệm sử dụng của bộ đôi PuriCare WallFit và PuriCare 360 HIT thế hệ mới. Chế độ AI có khả năng phân tích dữ liệu chất lượng không khí trong ba ngày trước để dự đoán tình trạng không khí của ngày tiếp theo, từ đó điều chỉnh chế độ vận hành, hướng tới việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ bộ lọc. Hai sản phẩm cũng được trang bị đèn báo chất lượng không khí với 4 màu, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết tình trạng trong phòng. Thông qua ứng dụng LG ThinQ, người dùng có thể theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực và điều khiển máy lọc từ smartphone. Với bộ ba PuriCare mới, LG đang chuyển cách tiếp cận từ một thiết bị lọc khí đơn thuần sang giải pháp được thiết kế theo từng kiểu không gian. Từ căn phòng nhỏ, căn hộ cần tối ưu diện tích đến phòng khách rộng của cả gia đình, lựa chọn máy lọc khí giờ đây không chỉ nằm ở khả năng lọc mà còn ở cách thiết bị hòa nhập với nhịp sống và không gian của người dùng.