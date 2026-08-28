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[GALLERY] Toyota Land Cruiser 300 2027 sắp ra mắt, thay đổi ở hệ truyền động

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Land Cruiser 300 2027 sắp ra mắt, thay đổi ở hệ truyền động

Toyota Land Cruiser 300 sắp có bản nâng cấp giữa vòng đời sau khoảng 5 năm. Theo truyền thông Nhật Bản, bản facelift có thể trình làng ngay trong tháng 9/2026.

Tâm Võ
Theo Creative Trends, Toyota có thể giới thiệu Land Cruiser 300 facelift vào ngày 16/9/2026 tới. Ngoại hình của Land Cruiser 300 facelift được cho là chỉ thay đổi nhẹ, phù hợp với tính chất của một phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Những điều chỉnh đáng chú ý hơn có thể tập trung dưới nắp ca-pô.
Theo Creative Trends, Toyota có thể giới thiệu Land Cruiser 300 facelift vào ngày 16/9/2026 tới. Ngoại hình của Land Cruiser 300 facelift được cho là chỉ thay đổi nhẹ, phù hợp với tính chất của một phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Những điều chỉnh đáng chú ý hơn có thể tập trung dưới nắp ca-pô.
Theo nguồn tin, Toyota có khả năng loại bỏ tùy chọn động cơ xăng tăng áp trên Land Cruiser 300 thế hệ mới. Thay vào đó, danh mục hệ truyền động có thể gồm một hệ thống hybrid mới và động cơ diesel V6 3.3L tăng áp kép.
Theo nguồn tin, Toyota có khả năng loại bỏ tùy chọn động cơ xăng tăng áp trên Land Cruiser 300 thế hệ mới. Thay vào đó, danh mục hệ truyền động có thể gồm một hệ thống hybrid mới và động cơ diesel V6 3.3L tăng áp kép.
Đối với phiên bản HEV của Toyota Land Cruiser 300 thế hệ mới, dung tích bình nhiên liệu được cho là giảm từ 80 lít xuống 68 lít, trong khi bản diesel tiếp tục duy trì mức 80 lít.
Đối với phiên bản HEV của Toyota Land Cruiser 300 thế hệ mới, dung tích bình nhiên liệu được cho là giảm từ 80 lít xuống 68 lít, trong khi bản diesel tiếp tục duy trì mức 80 lít.
Bên cạnh hệ truyền động, kích thước của Land Cruiser 300 facelift cũng được cho là có một số thay đổi. Chiều dài cơ sở 2.850 mm có thể được giữ nguyên, trong khi chiều dài tổng thể được cho là giảm xuống khoảng 4.950 mm, so với con số 5.130 mm được đề cập trên phiên bản hiện hành.
Bên cạnh hệ truyền động, kích thước của Land Cruiser 300 facelift cũng được cho là có một số thay đổi. Chiều dài cơ sở 2.850 mm có thể được giữ nguyên, trong khi chiều dài tổng thể được cho là giảm xuống khoảng 4.950 mm, so với con số 5.130 mm được đề cập trên phiên bản hiện hành.
Hệ thống khung gầm dự kiến không có thay đổi lớn. Xe được cho là tiếp tục sử dụng hệ thống treo tay đòn kép phía trước, đa liên kết phía sau, kết hợp phanh đĩa thông gió trên cả bốn bánh.
Hệ thống khung gầm dự kiến không có thay đổi lớn. Xe được cho là tiếp tục sử dụng hệ thống treo tay đòn kép phía trước, đa liên kết phía sau, kết hợp phanh đĩa thông gió trên cả bốn bánh.
Land Cruiser 300 thế hệ hiện tại xuất hiện từ khoảng năm 2021. Sau khoảng 5 năm trên thị trường, mẫu SUV này đã bước vào giai đoạn thường được các nhà sản xuất lựa chọn để thực hiện một đợt nâng cấp giữa vòng đời.
Land Cruiser 300 thế hệ hiện tại xuất hiện từ khoảng năm 2021. Sau khoảng 5 năm trên thị trường, mẫu SUV này đã bước vào giai đoạn thường được các nhà sản xuất lựa chọn để thực hiện một đợt nâng cấp giữa vòng đời.
Tuy nhiên, Toyota hiện chưa chính thức xác nhận thời điểm ra mắt cũng như các thay đổi nói trên. Vì vậy, những thông tin về Land Cruiser 300 facelift hiện vẫn mang tính dự đoán và cần chờ công bố chính thức từ hãng.
Tuy nhiên, Toyota hiện chưa chính thức xác nhận thời điểm ra mắt cũng như các thay đổi nói trên. Vì vậy, những thông tin về Land Cruiser 300 facelift hiện vẫn mang tính dự đoán và cần chờ công bố chính thức từ hãng.
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 300 thế hệ mới.
Tâm Võ
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