Chia sẻ với tờ The Drive mới đây, ông Noriya Kaihara, Phó chủ tịch điều hành Honda Motor, cho biết khả năng chi trả sẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng với khách hàng trong tương lai, nhất là thế hệ trẻ. Honda hiện đang triển khai chương trình “Triple Half”, với mục tiêu giảm một nửa thời gian phát triển, chi phí và nguồn lực cần thiết cho một dự án.

Honda cho biết kế hoạch này bắt đầu được áp dụng trong năm nay đối với các chương trình nâng cấp sản phẩm giữa vòng đời. Với những dự án thay đổi hoàn toàn thế hệ xe, Triple Half dự kiến được triển khai từ năm 2028.

Honda tìm cách làm ôtô rẻ hơn, học công nghệ robot từ Trung Quốc.

Mục tiêu chung của hãng là muốn cắt giảm tới 50% chi phí phát triển, thời gian và khối lượng công việc. Đồng thời, hãng đặt mục tiêu nâng hiệu quả sản xuất thêm khoảng 20% trong vòng 5 năm tới, thông qua việc đầu tư và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn cho các mẫu xe và thiết bị mới.

Dùng AI để hỗ trợ thử nghiệm va chạm

Một trong những công cụ Honda dự định sử dụng để đạt các mục tiêu trên là trí tuệ nhân tạo (AI). Ông Kaihara cho biết AI đang được ứng dụng trong hoạt động phát triển sản phẩm, bao gồm một số công nghệ thử nghiệm như mô phỏng va chạm. Đây vốn là quá trình tiêu tốn nhiều thời gian và chi phí. Mục đích của Honda là sử dụng AI để có được những kết luận chính xác hơn trong thời gian ngắn hơn và với ít nguồn lực hơn.

Tuy nhiên, AI không thay thế các bài kiểm tra và quy trình phát triển thực tế bắt buộc theo quy định pháp luật. Công nghệ này đóng vai trò bổ trợ. Càng thực hiện được nhiều công việc trong môi trường mô phỏng trước khi tiến hành thử nghiệm thực tế, Honda càng có thể tiết kiệm thời gian và chi phí về lâu dài.

Những công cụ Honda dự định sử dụng để đạt các mục tiêu là trí tuệ nhân tạo (AI).

“Chúng tôi đang sử dụng AI ở khâu phát triển sản phẩm, cụ thể trong một số công nghệ thử nghiệm như thử nghiệm va chạm”, ông Kaihara cho biết. Theo lãnh đạo Honda, một số quy trình sơ bộ hiện đã có thể được thực hiện bằng AI mà không cần tiến hành thử nghiệm vật lý ngay từ đầu.

Honda sang Trung Quốc học hỏi công nghệ robot

Khi được hỏi Honda sẽ làm thế nào để duy trì lợi thế cạnh tranh trong khi vẫn cung cấp phần cứng và phần mềm tiên tiến, ông Kaihara đề cập tới một dự án đang được hãng triển khai tại Trung Quốc. Honda hiện cử các nhóm nhân sự tới Trung Quốc để nghiên cứu công nghệ sản xuất và tìm cách nâng cao hiệu quả. “Trong ngành ô tô, phải thừa nhận rằng Trung Quốc đang dẫn đầu về công nghệ”, ông Kaihara nói.

Theo vị lãnh đạo Honda, trước đây Nhật Bản từng hướng dẫn phía Trung Quốc cách sản xuất linh kiện ôtô và chia sẻ các kỹ thuật của mình. Nhưng hiện tại, Honda đang học hỏi một số kinh nghiệm và bí quyết từ Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực robot. Honda cho rằng việc đưa các công nghệ robot này vào nhà máy sẽ là một trong những yếu tố quan trọng giúp sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Honda đang học hỏi một số kinh nghiệm và bí quyết từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Kaihara cũng nhấn mạnh hãng phải thận trọng do yếu tố chính trị. Honda không thể đơn giản đưa công nghệ Trung Quốc vào các nhà máy tại Mỹ. Thay vào đó, hãng có thể học hỏi kinh nghiệm nhưng vẫn cần tự phát triển công nghệ riêng, đồng thời duy trì ranh giới rõ ràng giữa hoạt động tại Mỹ và Trung Quốc.

Chuyển nguồn lực từ xe điện sang hybrid

Đầu năm nay Honda ghi nhận khoản lỗ tài chính đầu tiên kể từ năm 1957, với khoản lỗ hoạt động khoảng 2,7 tỷ USD, phần lớn liên quan đến việc cắt giảm danh mục xe điện toàn cầu.

Honda đang phát triển hệ thống hybrid hai mô-tơ thế hệ mới, dự kiến được sử dụng trên các sản phẩm tương lai, trong đó có Civic và Acura RDX.

Honda hiện có kế hoạch phân bổ lại nguồn ngân sách trước đây dành cho xe điện để phát triển các mẫu hybrid phù hợp hơn với danh mục sản phẩm toàn cầu. Hãng đang phát triển hệ thống hybrid hai mô-tơ thế hệ mới, dự kiến được sử dụng trên các sản phẩm tương lai, trong đó có Civic và Acura RDX.

Giá dễ tiếp cận không đồng nghĩa với làm xe rẻ nhất

Ông Eiji Fujimura, CEO Honda Mỹ, cũng cho rằng khả năng chi trả và độ tin cậy tiếp tục là những ưu tiên hàng đầu của Honda. Tuy nhiên, theo ông Fujimura, yếu tố giá cả hợp lý không có nghĩa là tạo ra những chiếc xe rẻ nhất. Yếu tố quan trọng hơn là giá trị mà khách hàng nhận được so với số tiền bỏ ra.

“Khả năng chi trả không phải lúc nào cũng chỉ là cắt giảm chi phí, mà còn là mang lại giá trị tốt cho khách hàng”, ông Fujimura chia sẻ. Theo lãnh đạo Honda Mỹ, giá trị mới là yếu tố then chốt. Đây cũng là nguyên tắc Honda muốn duy trì trong quá trình tìm cách giảm chi phí phát triển và sản xuất mà không làm giảm giá trị sản phẩm.