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[GALLERY] Hongqi EHS7 - ôtô trang bị cửa nóc năng lượng mặt trời đầu tiên

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hongqi EHS7 - ôtô trang bị cửa nóc năng lượng mặt trời đầu tiên

Tương lai, công nghệ cửa nóc năng lượng mặt trời trên EHS7 sẽ cung cấp phạm vi di chuyển thuần điện tới 80km mỗi ngày cho các mẫu xe điện của Hongqi.

Nguyễn Chung
Ý tưởng đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên nóc ôtô xuất hiện từ thế kỷ 20. Những hệ thống như vậy đã được tích hợp trên một số mẫu xe sản xuất hàng loạt dù hiệu quả vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, vào ngày 27/8/2026, thương hiệu Hongqi thuộc tập đoàn ôtô quốc doanh FAW Hongqi cho biết đã phát triển thành công nguyên mẫu cửa sổ trời quang điện mới
Ý tưởng đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên nóc ôtô xuất hiện từ thế kỷ 20. Những hệ thống như vậy đã được tích hợp trên một số mẫu xe sản xuất hàng loạt dù hiệu quả vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, vào ngày 27/8/2026, thương hiệu Hongqi thuộc tập đoàn ôtô quốc doanh FAW Hongqi cho biết đã phát triển thành công nguyên mẫu cửa sổ trời quang điện mới
Theo đó, thương hiệu xe du lịch lâu đời nhất Trung Quốc đã tích hợp các phần tử quang điện vào cửa sổ trời toàn cảnh của xe. Đội ngũ Nghiên cứu và Phát triển (R&amp;D) của Hongqi không sử dụng silicon tinh thể truyền thống do vật liệu này dễ vỡ và có hiệu suất thấp.
Theo đó, thương hiệu xe du lịch lâu đời nhất Trung Quốc đã tích hợp các phần tử quang điện vào cửa sổ trời toàn cảnh của xe. Đội ngũ Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Hongqi không sử dụng silicon tinh thể truyền thống do vật liệu này dễ vỡ và có hiệu suất thấp.
Thay vào đó, Hongqi sử dụng perovskite - một loại khoáng chất canxi titan oxit. Các phần tử quang điện làm từ perovskite có trọng lượng thấp, mỏng và linh hoạt. Theo công bố, chúng có hiệu suất chuyển đổi quang điện cao, có thể được chế tạo với nhiều màu sắc khác nhau và có chi phí thấp.
Thay vào đó, Hongqi sử dụng perovskite - một loại khoáng chất canxi titan oxit. Các phần tử quang điện làm từ perovskite có trọng lượng thấp, mỏng và linh hoạt. Theo công bố, chúng có hiệu suất chuyển đổi quang điện cao, có thể được chế tạo với nhiều màu sắc khác nhau và có chi phí thấp.
Hongqi cho biết trung tâm R&amp;D của hãng đã phải đối mặt với một số thách thức khi tích hợp vật liệu perovskite vào cửa sổ trời ô tô bởi vật liệu này dễ bị ảnh hưởng bởi nước, oxy và tia cực tím. Một vấn đề khác là bề mặt cong của kính. Nguyên mẫu cửa sổ trời quang điện được tích hợp trên mẫu SUV thuần điện Hongqi EHS7 vốn được bán tại thị trường nội địa dưới tên Tiangong 08.
Hongqi cho biết trung tâm R&D của hãng đã phải đối mặt với một số thách thức khi tích hợp vật liệu perovskite vào cửa sổ trời ô tô bởi vật liệu này dễ bị ảnh hưởng bởi nước, oxy và tia cực tím. Một vấn đề khác là bề mặt cong của kính. Nguyên mẫu cửa sổ trời quang điện được tích hợp trên mẫu SUV thuần điện Hongqi EHS7 vốn được bán tại thị trường nội địa dưới tên Tiangong 08.
Đại diện FAW Hongqi cho biết cửa sổ trời quang điện perovskite có thể đạt công suất phát điện theo thời gian thực 300 W trong điều kiện “đủ ánh sáng mặt trời”. Hệ thống phù hợp để tạo ra khoảng 400 kWh năng lượng sạch mỗi năm. Con số này đủ để đáp ứng nhu cầu của các thiết bị sử dụng điện áp thấp, bao gồm điều hòa, tủ lạnh và chế độ giám sát.
Đại diện FAW Hongqi cho biết cửa sổ trời quang điện perovskite có thể đạt công suất phát điện theo thời gian thực 300 W trong điều kiện “đủ ánh sáng mặt trời”. Hệ thống phù hợp để tạo ra khoảng 400 kWh năng lượng sạch mỗi năm. Con số này đủ để đáp ứng nhu cầu của các thiết bị sử dụng điện áp thấp, bao gồm điều hòa, tủ lạnh và chế độ giám sát.
Trong tương lai, Hongqi có kế hoạch tích hợp các phần tử quang điện perovskite vào những bộ phận khác của xe, bao gồm cả nắp ca-pô. Điều này sẽ cho phép xe tạo ra 10 kWh điện mỗi ngày, tương đương phạm vi di chuyển tối đa 80 km.
Trong tương lai, Hongqi có kế hoạch tích hợp các phần tử quang điện perovskite vào những bộ phận khác của xe, bao gồm cả nắp ca-pô. Điều này sẽ cho phép xe tạo ra 10 kWh điện mỗi ngày, tương đương phạm vi di chuyển tối đa 80 km.
Theo dữ liệu của Hongqi, con số này đáp ứng hơn 85% nhu cầu di chuyển hằng ngày của người sử dụng ôtô tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Hongqi chưa đưa ra thời điểm cụ thể để triển khai công nghệ này.
Theo dữ liệu của Hongqi, con số này đáp ứng hơn 85% nhu cầu di chuyển hằng ngày của người sử dụng ôtô tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Hongqi chưa đưa ra thời điểm cụ thể để triển khai công nghệ này.
Hongqi là thương hiệu xe du lịch lâu đời nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, hãng đang hướng tới việc cải thiện vị thế trên thị trường xe thuần điện bằng cách đẩy mạnh phát triển công nghệ.
Hongqi là thương hiệu xe du lịch lâu đời nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, hãng đang hướng tới việc cải thiện vị thế trên thị trường xe thuần điện bằng cách đẩy mạnh phát triển công nghệ.
Trong khi đó, Hongqi EHS7 là mẫu SUV 5 chỗ cỡ lớn, có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.925 x 1.950 x 1.680 mm. Xe đạt công suất tối đa 253 kW (khoảng 339 mã lực) và phạm vi hoạt động 475 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Trong khi đó, Hongqi EHS7 là mẫu SUV 5 chỗ cỡ lớn, có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.925 x 1.950 x 1.680 mm. Xe đạt công suất tối đa 253 kW (khoảng 339 mã lực) và phạm vi hoạt động 475 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Trước đó, theo giới truyền thông Trung Quốc, các mẫu xe Hongqi thế hệ mới sẽ được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh của BYD, cho phép sạc pin từ 10% lên 97% trong 9 phút. Ngoài ra, công ty đã bắt đầu thử nghiệm nguyên mẫu pin thể rắn có mật độ năng lượng 380 Wh/kg.
Trước đó, theo giới truyền thông Trung Quốc, các mẫu xe Hongqi thế hệ mới sẽ được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh của BYD, cho phép sạc pin từ 10% lên 97% trong 9 phút. Ngoài ra, công ty đã bắt đầu thử nghiệm nguyên mẫu pin thể rắn có mật độ năng lượng 380 Wh/kg.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Hongqi EHS7 của Trung Quốc.
Nguyễn Chung
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