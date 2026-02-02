Hà Nội

Thế giới

Xe buýt bất ngờ lao ra khỏi đường, 9 người tử vong

Một chiếc xe buýt liên tỉnh bất ngờ lao ra khỏi đường ở tỉnh Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 9 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 1/2. Khi đó, chiếc xe buýt liên tỉnh, xuất phát từ Tekirdag, bất ngờ lao ra khỏi đường, khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có tài xế xe buýt.

Hình ảnh trên kênh truyền hình nhà nước TRT cho thấy chiếc xe nằm nghiêng trên bờ kè con đường dẫn ra cao tốc ở Dosemealti, phía tây bắc trung tâm thành phố Antalya.

thonhiky.png
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 1/2 khiến 9 người thiệt mạng. Ảnh: DHA/YN.

Thống đốc tỉnh Hulusi Sahin cho biết 21 người bị thương, trong đó 7 người bị thương nặng. Hãng thông tấn DHA đưa tin một số hành khách bị văng ra khỏi xe buýt.

"Antalya, một điểm đến du lịch nổi tiếng, đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong những ngày gần đây. Mặt đường ẩm ướt và sương mù xuất hiện trong khu vực. Có vẻ như chiếc xe buýt đã chạy quá tốc độ", Sahin nói với TRT.

Cùng ngày, 7 người thiệt mạng trong một vụ va chạm trực diện giữa hai ô tô ở Burdur, cách Dosemealti khoảng 65 km về phía bắc.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết hơn 6.351 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ ở Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2024. Ông cũng nêu ra các đề xuất để siết chặt luật giao thông.

Bài liên quan

Thế giới

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Nhật Bản

Một người đàn ông thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn mới đây ở Nhật Bản.

Kyodo News đưa tin ngày 23/1, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra ở khu Akasaka, Tokyo, vào ngày 22/1 đã khiến 9 người thương vong.

"Vụ tai nạn xảy ra cách ga Toranomon trên tuyến Ginza của hệ thống tàu điện ngầm Tokyo khoảng 400 mét về phía tây. Khu vực này có các tòa nhà, văn phòng chính phủ, và Đại sứ quán Mỹ", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Thế giới

Lại xảy ra tai nạn tàu chở khách ở Tây Ban Nha

Một đoàn tàu chở khách ở Catalonia (Tây Ban Nha) gặp nạn sau khi bức tường chắn đổ sập xuống đường ray, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 37 người bị thương.

AP đưa tin, vụ tai nạn xảy ra ở Catalonia, phía đông bắc Tây Ban Nha, hôm 20/1, chỉ hai ngày sau một vụ tai nạn tàu cao tốc khác ở Tây Ban Nha khiến ít nhất 42 người thiệt mạng. Chuyến tàu chở khách gặp tai nạn ở thị trấn Gelida, Catalonia, sau khi bức tường chắn đổ sập xuống đường ray.

aptaybannha1.jpg
Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường sau khi một đoàn tàu chở khách bị trật bánh do bức tường chắn đổ sập xuống đường ray ở Gelida, gần Barcelona, ​​Tây Ban Nha, ngày 20/1/2026. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Thế giới

Tai nạn giao thông ở Ethiopia, hàng chục người di cư thiệt mạng

Giới chức Ethiopia xác nhận ít nhất 22 người di cư thiệt mạng và 65 người khác bị thương sau khi chiếc xe tải chở họ bị lật ở vùng Afar.

Trang nilepost đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại vùng Afar phía đông bắc Ethiopia vào ngày 6/1.

Ông Mohammed Ali Biedo, một quan chức cấp cao của vùng Afar, cho biết hơn 85 người di cư Ethiopia đang ở trên xe tải vào thời điểm xảy ra tai nạn tại thị trấn Semera.

Xem chi tiết

