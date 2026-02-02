Xe buýt bất ngờ lao ra khỏi đường, 9 người tử vong

Một chiếc xe buýt liên tỉnh bất ngờ lao ra khỏi đường ở tỉnh Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 9 người thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 1/2. Khi đó, chiếc xe buýt liên tỉnh, xuất phát từ Tekirdag, bất ngờ lao ra khỏi đường, khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có tài xế xe buýt.

Hình ảnh trên kênh truyền hình nhà nước TRT cho thấy chiếc xe nằm nghiêng trên bờ kè con đường dẫn ra cao tốc ở Dosemealti, phía tây bắc trung tâm thành phố Antalya.

Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 1/2 khiến 9 người thiệt mạng. Ảnh: DHA/YN.

Thống đốc tỉnh Hulusi Sahin cho biết 21 người bị thương, trong đó 7 người bị thương nặng. Hãng thông tấn DHA đưa tin một số hành khách bị văng ra khỏi xe buýt.

"Antalya, một điểm đến du lịch nổi tiếng, đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong những ngày gần đây. Mặt đường ẩm ướt và sương mù xuất hiện trong khu vực. Có vẻ như chiếc xe buýt đã chạy quá tốc độ", Sahin nói với TRT.

Cùng ngày, 7 người thiệt mạng trong một vụ va chạm trực diện giữa hai ô tô ở Burdur, cách Dosemealti khoảng 65 km về phía bắc.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết hơn 6.351 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ ở Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2024. Ông cũng nêu ra các đề xuất để siết chặt luật giao thông.

