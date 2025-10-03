Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lật tàu hàng trên sông Lô ở Phú Thọ, hai vợ chồng nghi mất tích

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trong vụ lật tàu ở cầu Việt Trì.

Gia Đạt

Ngày 3/10, thông tin từ UBND phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ xác nhận, lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trong vụ lật tàu trên sông Lô.

lat-tau-tren-song-o.jpg
Khu vực xảy ra vụ lật tàu gần cầu Việt Trì.

Thông tin ban đầu xác định, vụ lật tàu xảy ra vào đêm 2/10, tàu xảy ra sự cố là tàu hàng ở Nam Định, hai người mất tích nghi là vợ chồng, hiện chưa rõ danh tính, quê quán. Lực lượng cứu hộ 0 đồng tỉnh Phú Thọ cũng đang tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân.

Cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, do ảnh hưởng mưa lũ và hoàn lưu bão số 10 Bualoi, mực nước sông Lô dâng cao, lòng sông nhiều ghềnh đá tạo dòng chảy phức tạp, nước xiết, xoáy nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ Phía Bắc thông báo: Cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông trên tuyến sông Lô (trừ phương tiện làm nhiệm vụ: phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, điều tiết, chống va trôi, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông).

Chủ các phương tiện, công trình trên sông phải di chuyển vào nơi an toàn, neo buộc chắc chắn, cắt cử người trông coi, theo dõi dự báo thủy văn thường xuyên. Tuyệt đối không cho phương tiện hoạt động khi chưa có thông báo của cơ quan chức năng. Đề nghị Nhân dân, các chủ phương tiện chấp hành nghiêm để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa lũ.

>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể trôi sông

Nguồn: ĐTHĐT.
#lật tàu #sông Lô #Phú Thọ #cầu Việt Trì #mất tích #tai nạn hàng hải

Bài liên quan

Xã hội

Đề xuất giải pháp xử lý lỗ hổng từ vụ lật tàu Vịnh Xanh 58

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo của về đề xuất giải pháp xử lý lỗ hổng vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.

Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về đề xuất giải pháp xử lý lỗ hổng vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.

Công văn dẫn thông tin báo chí về việc tàu Vịnh Xanh 58 được thiết kế cao hơn quy chuẩn, nhưng không có thiết bị phát tín hiệu cấp cứu tự động, cơ quan giám sát không sớm phát hiện khi tàu bị ngắt GPS.

Xem chi tiết

Xã hội

Lễ cầu siêu 39 nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58

Lễ cầu siêu tưởng niệm 39 nạn nhân vụ tai nạn đường thủy trên Vịnh Hạ Long được tổ chức trang nghiêm tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Sáng 28/7, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông đường thủy trên Vịnh Hạ Long.

anh-chup-man-hinh-2025-07-28-luc-105007.png
Xem chi tiết

Xã hội

Hoàn tất tìm kiếm 39 nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long

Thi thể người đàn ông được phát hiện chiều ngày 26/7 là thi thể cuối cùng trong số 39 nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long.

Ngày 27/7, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin, kết quả xét nghiệm ADN khẳng định, thi thể nam giới được phát hiện và trục vớt trên Vịnh Hạ Long chiều ngày 26/7 là anh Hoàng Văn Thái (SN 1985, du khách Hà Nội).

65544.jpg
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân cuối cùng lên bờ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới