Lật tàu hàng trên sông Lô ở Phú Thọ, hai vợ chồng nghi mất tích

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trong vụ lật tàu ở cầu Việt Trì.

Ngày 3/10, thông tin từ UBND phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ xác nhận, lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trong vụ lật tàu trên sông Lô.

Khu vực xảy ra vụ lật tàu gần cầu Việt Trì.

Thông tin ban đầu xác định, vụ lật tàu xảy ra vào đêm 2/10, tàu xảy ra sự cố là tàu hàng ở Nam Định, hai người mất tích nghi là vợ chồng, hiện chưa rõ danh tính, quê quán. Lực lượng cứu hộ 0 đồng tỉnh Phú Thọ cũng đang tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân.

Cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, do ảnh hưởng mưa lũ và hoàn lưu bão số 10 Bualoi, mực nước sông Lô dâng cao, lòng sông nhiều ghềnh đá tạo dòng chảy phức tạp, nước xiết, xoáy nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ Phía Bắc thông báo: Cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông trên tuyến sông Lô (trừ phương tiện làm nhiệm vụ: phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, điều tiết, chống va trôi, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông).

Chủ các phương tiện, công trình trên sông phải di chuyển vào nơi an toàn, neo buộc chắc chắn, cắt cử người trông coi, theo dõi dự báo thủy văn thường xuyên. Tuyệt đối không cho phương tiện hoạt động khi chưa có thông báo của cơ quan chức năng. Đề nghị Nhân dân, các chủ phương tiện chấp hành nghiêm để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa lũ.

