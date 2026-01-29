Thành công dị ghép tế bào gốc tạo máu cho bệnh nhi suy tủy

Lần đầu tiên, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) đã thành công dị ghép tế bào gốc tạo máu cho em bé người H’Mông mắc suy tủy vô căn mức độ nặng.

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM, các bác sĩ đã thực hiện thành công dị ghép tế bào gốc tạo máu cho bé C.S.T. (8 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Lăk, người H’Mông) mắc suy tủy vô căn nặng.

Tháng 5/2025, bé T. nhập viện trong tình trạng xuất huyết nhiều nơi, thiếu máu nặng, sốt nhiễm trùng, suy dinh dưỡng. Sau khi xét nghiệm máu phát hiện giảm nặng 3 dòng tế bào máu. Bệnh nhân được xét nghiệm tủy đồ và sinh thiết tủy phát hiện bị suy tủy nặng.

Lần đầu tiên ghép dị tế bào gốc tạo máu cho bệnh nhi suy tủy - Ảnh BVCC



Sau khi xét nghiệm loại trừ các nguyên nhân suy tủy mắc phải và bẩm sinh, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh lý suy tủy vô căn mức độ nặng. Ở mức độ này, tỷ lệ tử vong lên đến 80% nếu không được điều trị đặc hiệu. Các bác sĩ quyết định thực hiện phương pháp dị ghép tế bào máu cho bé.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, việc tìm người cho phù hợp cũng như quyết định chọn lựa điều trị có nhiều khó khăn, nên cha mẹ bệnh nhi chọn phương pháp điều trị ưu tiên thứ hai là ức chế miễn dịch.

Bệnh nhi trong phòng cách ly - Ảnh BVCC

Sau 6 tháng điều trị, bệnh nhân đáp ứng rất kém, vẫn cần truyền hồng cầu lắng và tiểu cầu định kỳ, mắc nhiễm trùng. Bệnh nhân được chẩn đoán suy tủy vô căn nặng, kém đáp ứng với điều trị ức chế miễn dịch, lệ thuộc truyền máu, chỉ còn duy nhất là dị ghép tế bào gốc tạo máu cho bé.

Khi gia đình bé đồng ý, Đơn vị Ghép tế bào gốc tạo máu thuộc khoa Sốt Xuất Huyết – Huyết Học, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nhanh chóng tiến hành vận động, kiểm tra và tìm người cho phù hợp trong gia đình bệnh nhi.

May mắn, anh trai 10 tuổi của bé có kết quả rất phù hợp. Để chuẩn bị ghép tế bào gốc, bé T. đã được làm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh liên quan và đạt đủ điều kiện tiến hành dị ghép tế bào gốc tạo máu.

Bé T. được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh BVCC

Ngày 3/11/2025, anh của bé T. được thu thập và lưu trữ tế bào gốc tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM. Hơn 1 tháng sau, quá trình chuẩn bị ghép hoàn tất, túi tế bào gốc được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Nhi đồng 1 để ghép cho bé T. với sự hỗ trợ, giám sát chuyên môn của các bác sĩ, điều dưỡng của khoa Ghép tế bào gốc, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học. Ca ghép diễn ra thành công, bệnh nhi dần có cơ hội sống trở lại.

Sau ghép 14 ngày, bé T. không cần truyền tiểu cầu. Qua 24 ngày, bé được ngưng truyền hồng cầu lắng. Đến ngày thứ 46, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Bác sĩ Minh cho biết, kế hoạch dự kiến bệnh nhi tiếp tục tái khám định kỳ, điều trị thuốc ức chế miễn dịch để chống thải ghép và theo dõi các biến chứng sau ghép.

Bé T. chụp ảnh lưu niệm cùng bác sĩ trước khi xuất viện - Ảnh BVCC