Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thành công dị ghép tế bào gốc tạo máu cho bệnh nhi suy tủy

Thành công đầu tiên này chắc chắn sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cứu sống các bệnh nhi mắc suy tủy nặng vô căn và bệnh hiểm nghèo khác.

Thúy Nga

Lần đầu tiên, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) đã thành công dị ghép tế bào gốc tạo máu cho em bé người H’Mông mắc suy tủy vô căn mức độ nặng.

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM, các bác sĩ đã thực hiện thành công dị ghép tế bào gốc tạo máu cho bé C.S.T. (8 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Lăk, người H’Mông) mắc suy tủy vô căn nặng.

Tháng 5/2025, bé T. nhập viện trong tình trạng xuất huyết nhiều nơi, thiếu máu nặng, sốt nhiễm trùng, suy dinh dưỡng. Sau khi xét nghiệm máu phát hiện giảm nặng 3 dòng tế bào máu. Bệnh nhân được xét nghiệm tủy đồ và sinh thiết tủy phát hiện bị suy tủy nặng.

suy-tuy.jpg
Lần đầu tiên ghép dị tế bào gốc tạo máu cho bệnh nhi suy tủy - Ảnh BVCC

Sau khi xét nghiệm loại trừ các nguyên nhân suy tủy mắc phải và bẩm sinh, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh lý suy tủy vô căn mức độ nặng. Ở mức độ này, tỷ lệ tử vong lên đến 80% nếu không được điều trị đặc hiệu. Các bác sĩ quyết định thực hiện phương pháp dị ghép tế bào máu cho bé.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, việc tìm người cho phù hợp cũng như quyết định chọn lựa điều trị có nhiều khó khăn, nên cha mẹ bệnh nhi chọn phương pháp điều trị ưu tiên thứ hai là ức chế miễn dịch.

suy-tuy-2.jpg
Bệnh nhi trong phòng cách ly - Ảnh BVCC

Sau 6 tháng điều trị, bệnh nhân đáp ứng rất kém, vẫn cần truyền hồng cầu lắng và tiểu cầu định kỳ, mắc nhiễm trùng. Bệnh nhân được chẩn đoán suy tủy vô căn nặng, kém đáp ứng với điều trị ức chế miễn dịch, lệ thuộc truyền máu, chỉ còn duy nhất là dị ghép tế bào gốc tạo máu cho bé.

Khi gia đình bé đồng ý, Đơn vị Ghép tế bào gốc tạo máu thuộc khoa Sốt Xuất Huyết – Huyết Học, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nhanh chóng tiến hành vận động, kiểm tra và tìm người cho phù hợp trong gia đình bệnh nhi.

May mắn, anh trai 10 tuổi của bé có kết quả rất phù hợp. Để chuẩn bị ghép tế bào gốc, bé T. đã được làm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh liên quan và đạt đủ điều kiện tiến hành dị ghép tế bào gốc tạo máu.

suy-tuy-1.jpg
Bé T. được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh BVCC

Ngày 3/11/2025, anh của bé T. được thu thập và lưu trữ tế bào gốc tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM. Hơn 1 tháng sau, quá trình chuẩn bị ghép hoàn tất, túi tế bào gốc được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Nhi đồng 1 để ghép cho bé T. với sự hỗ trợ, giám sát chuyên môn của các bác sĩ, điều dưỡng của khoa Ghép tế bào gốc, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học. Ca ghép diễn ra thành công, bệnh nhi dần có cơ hội sống trở lại.

Sau ghép 14 ngày, bé T. không cần truyền tiểu cầu. Qua 24 ngày, bé được ngưng truyền hồng cầu lắng. Đến ngày thứ 46, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Bác sĩ Minh cho biết, kế hoạch dự kiến bệnh nhi tiếp tục tái khám định kỳ, điều trị thuốc ức chế miễn dịch để chống thải ghép và theo dõi các biến chứng sau ghép.

suy-tuy-3.jpg
Bé T. chụp ảnh lưu niệm cùng bác sĩ trước khi xuất viện - Ảnh BVCC

“Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, mỗi năm có khoảng 50 trẻ được chẩn đoán suy tủy vô căn, trong đó hơn một nửa là thể nặng và rất nặng cần điều trị đặc hiệu.

Đây là ca ghép dị tế bào gốc tạo máu lần đầu tiên được thực hiện ở Bệnh viện Nhi đồng 1 trên bệnh nhi mắc suy tủy nặng vô căn, thể trạng suy dinh dưỡng, tiên lượng xấu.

Thành công đầu tiên này chắc chắn sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cứu sống các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo khác”, bác sĩ Minh nói.

#Điều trị suy tủy vô căn nặng #Phương pháp ghép dị tế bào gốc #Chữa trị bệnh lý suy tủy trẻ em #ghép tế bào gốc #suy tủy vô căn #Bệnh viện Nhi Đồng 1

Bài liên quan

Sống Khỏe

2 ca ghép tủy và 2 ca ghép tim gan cùng được xuất viện một ngày

Hai ca ghép tạng xuyên Việt, gồm ca ghép gan thứ 5 ở bệnh nhi, ca ghép tim thứ 21 cho bệnh nhân suy tim cấp nặng, đều tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não.

Bệnh viện Trung ương Huế khép lại năm 2025 bằng những dấu ấn Y học nhân văn: Ghép tủy đồng loại Thalassemia kỹ thuật mới, ghép gan và ghép tim xuyên Việt thành công.

Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế đã tổ chức lễ ra viện cho bốn ca ghép, gồm hai ca ghép tủy đồng loại Thalassemia thứ 13 và 14 có bất đồng nhóm máu, bệnh nhi ghép gan thứ 5 và bệnh nhân ghép tim thứ 21 – hai ca ghép tạng xuyên Việt tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Quên cảm giác bị ung thư sau 17 năm phát hiện bệnh

Ung thư có thể lấy đi sức khỏe, nhưng không thể lấy đi hy vọng người bệnh, hãy luôn lạc quan và sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại để không phải hối tiếc.

Năm 2008, chị Ngô Thị Phương Lan đã từng suy sụp khi phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu và càng tuyệt vọng hơn sau 2 lần bệnh tái phát. Nhưng nhờ có “phép màu” ghép tế bào gốc mà sau 17 năm, chị vẫn đang tiếp tục tận hưởng cuộc sống và “quên hẳn cảm giác mình là người có bệnh”.

Ung thư và 2 lần tái phát: “Mình không thể chìm đắm trong nỗi buồn”

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới