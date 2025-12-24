2 ca ghép tủy và 2 ca ghép tim gan cùng được xuất viện một ngày

Bệnh viện Trung ương Huế khép lại năm 2025 bằng những dấu ấn Y học nhân văn: Ghép tủy đồng loại Thalassemia kỹ thuật mới, ghép gan và ghép tim xuyên Việt thành công.

Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế đã tổ chức lễ ra viện cho bốn ca ghép, gồm hai ca ghép tủy đồng loại Thalassemia thứ 13 và 14 có bất đồng nhóm máu, bệnh nhi ghép gan thứ 5 và bệnh nhân ghép tim thứ 21 – hai ca ghép tạng xuyên Việt tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não.

Chuỗi thành công liên tiếp trong lĩnh vực ghép tế bào gốc và ghép tạng đã khẳng định năng lực làm chủ toàn diện các kỹ thuật y học chuyên sâu của BVTW Huế, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của nghĩa cử hiến tạng, hiến tế bào gốc cứu người.

Các bệnh nhân ghép tủy và tim, gan được xuất viện - Ảnh BVCC

Bất đồng nhóm máu ghép tủy thành công

Bệnh nhi ghép tủy thứ 13 là cháu Nguyễn Trung T. (hơn 2 tuổi, ở Gia Lai), được chẩn đoán HbE/Beta-Thalassemia từ lúc 7 tháng tuổi, phải truyền máu hàng tháng. Trường hợp này có bất đồng nhóm máu chính yếu giữa người nhận (nhóm máu O) và người hiến (anh ruột, nhóm máu A).

Thay vì sử dụng thuốc Rituximab hoặc gạn tách hồng cầu vào ngày thu tế bào gốc, BVTW Huế đã triển khai kỹ thuật mới truyền từng lượng nhỏ nhóm máu người cho vào cơ thể người nhận trước ghép để không cần gạn tách hồng cầu, nhằm bảo tồn số lượng tế bào gốc và giảm chi phí điều trị.

Sau hơn một tháng ghép, bệnh nhi đã hồi phục hoàn toàn và tăng 1kg, các dòng tế bào máu phục hồi tốt, tỷ lệ chimerism đạt 98,6%. Đây là ca thứ năm BVTW Huế áp dụng thành công kỹ thuật này.

Thực hiện kỹ thuật lấy ghép tủy đồng loại - Ảnh BVCC

Bệnh nhi ghép tủy thứ 14 là cháu Nguyễn Thanh T. (6,5 tuổi, ở Đồng Nai), được chẩn đoán mắc alpha-Thalassemia từ lúc 2 tháng tuổi và phải nhập viện truyền máu định kỳ. Người hiến tủy là em ruột 3 tuổi.

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng thể trạng người hiến và theo dõi sát sao trong suốt quá trình ghép, ca ghép đã diễn ra an toàn. Dù gặp một số biến chứng trong quá trình ghép như sốt giảm bạch cầu hạt, phì đại nướu và xuất huyết bàng quang, song nhờ sự chăm sóc tích cực của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhi đã hồi phục nhanh chóng.

Hiện sau gần 1 tháng ghép tủy, cháu đã tăng 1kg, các dòng tế bào máu phục hồi tốt (Hb: 11,6 g/dl), đủ điều kiện ra viện trong niềm xúc động của gia đình.

Thalassemia là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000–2.500 trẻ được chẩn đoán mắc thể nặng, phải điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt, để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng. Việc làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc, đặc biệt trong các trường hợp bất đồng nhóm máu, đã mở ra cơ hội chữa khỏi cho nhiều bệnh nhi, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Bệnh nhi xơ gan và bệnh nhân suy tim nặng được cứu sống nhờ tạng hiến

Tiếp nối những thành tựu trong ghép tế bào gốc, BVTW Huế tiếp tục ghi dấu ấn khi cho ra viện đồng thời hai ca ghép tạng xuyên Việt, gồm ca ghép gan thứ 5 ở bệnh nhi và ca ghép tim thứ 21 cho bệnh nhân suy tim cấp nặng, đều tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não.

Thực hiện ghép tạng tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Bệnh nhi ghép gan là cháu M.V.U.N. (8 tuổi, TP Huế), mắc xơ gan, đã được phẫu thuật Kasai những bệnh vẫn diễn tiến nặng, suy giảm chức năng gan và xuất huyết tiêu hóa.

Trong trường hợp này, ghép gan là phương pháp điều trị duy nhất. Sau khi tiếp nhận thông tin điều phối từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, ê-kíp ghép gan của BVTW Huế đã khẩn trương di chuyển vào Bệnh viện Bà Rịa (TP HCM) ngay trong ngày 9/11/2025 để tiếp nhận gan hiến theo kế hoạch.

Tạng được vận chuyển bằng đường hàng không và hạ cánh an toàn tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài lúc 22h25 cùng ngày.

Ca ghép hoàn thành lúc 3h sáng 10/11/2025, các thông số tái tưới máu và dòng chảy mạch máu gan đều tốt. Sau ghép, bệnh nhi hồi phục ổn định, các chỉ số huyết động, xét nghiệm và mạch máu gan trong giới hạn bình thường, sức khỏe tiến triển tích cực.

Ca ghép tim xuyên Việt được thực hiện cho bệnh nhân N.M.C. (56 tuổi, Quảng Ngãi) vào ngày 14/11/2025. Trước đó, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tim cấp nặng, phân suất tống máu (EF) chỉ còn 18,5% - một mức độ suy giảm chức năng tim nghiêm trọng đe dọa tính mạng, buộc phải chỉ định ghép tim khẩn cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin điều phối người hiến tạng chết não từ Bệnh viện Chợ Rẫy, rạng sáng ngày 14/11/2025, quả tim được vận chuyển kịp thời về Huế và có mặt tại bệnh viện lúc 7h30. Ca ghép được tiến hành với sự hỗ trợ của máy tuần hoàn ngoài cơ thể, tim đập trở lại lúc 9h10. Sau phẫu thuật, mặc dù gặp khó khăn về huyết động và cần sử dụng phối hợp 4 loại thuốc trợ tim vận mạch liều cao, nhưng sau 24 giờ bệnh nhân đã rút được nội khí quản.

Sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực, chức năng tim và các tạng dần hồi phục, các thuốc trợ tim được giảm liều và ngưng hoàn toàn. Hiện tại, bệnh nhân ăn ngủ tốt, chức năng tim phục hồi ấn tượng với phân suất tống máu đạt 55-60%, các xét nghiệm sinh hóa và huyết học đều trong giới hạn bình thường.

Ê-kíp thực hiện ghép tạng từ người hiến chết não - Ảnh BVCC

Thành công của hai ca ghép là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong toàn Bệnh viện, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc; sự hỗ trợ kịp thời của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bà Rịa, các cảng hàng không và hãng hàng không, lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm quá trình vận chuyển tạng hiến an toàn và thông suốt.

Là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, BVTW Huế đến nay đã thực hiện hơn 2.500 ca ghép tạng, mô và 68 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 14 ca ghép đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh chỉ trong vòng 15 tháng – con số đạt được cao nhất cả nước trong cùng giai đoạn. Hiện tất cả các bệnh nhi ghép tủy đều khỏe mạnh, không còn phụ thuộc truyền máu.

Trong tháng 3/2026, bệnh viện sẽ tiến hành ghép nửa thuận hợp cho những cháu mắc bệnh Thalassemia nhưng không có sự tương thích hoàn toàn HLA với anh chị em và ba mẹ, mở rộng cơ hội điều trị cho các cháu mắc bệnh tan máu bẩm sinh.