Bắt giữ nhóm thanh niên rượt đuổi, đánh nhau trong đêm ở Quảng Ninh

Nhóm của Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Nam Anh và 3 đối tượng khác đã sử dụng mô tô, gậy gộc đuổi đánh nhau với một nhóm người khác, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Đăng Khoa (sinh năm 2009, trú tại phường Hà Lầm) và Nguyễn Nam Anh (sinh năm 2009, trú tại phường Cao Xanh) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn, khiêu khích nhau trên mạng xã hội, đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14/8, nhóm của Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Nam Anh và 3 đối tượng khác đã sử dụng mô tô, gậy gộc đuổi đánh nhau với một nhóm thanh, thiếu niên khác, gây rối trật tự công cộng trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, đoạn thuộc địa phận phường Hạ Long.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS (Công an tỉnh) đã nhanh chóng xác định được các đối tượng tham gia đánh nhau gây rối trật tự công cộng; quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Nam Anh và triệu tập 9 đối tượng khác để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.

