Làm mất nhẫn cưới, lên Facebook bịa chuyện bị cướp

Lo sợ chồng phát hiện mình làm mất nhẫn cưới, một phụ nữ dựng chuyện bị 2 người dùng dao khống chế, cướp tài sản rồi đăng Facebook khiến nhiều người hoang mang.

Ngày 27/8, Công an xã Long Điền, TP HCM cho biết đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý N.T.M.N. (30 tuổi, cư trú tại xã Long Điền) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 26/8, N. đăng bài trên tài khoản Facebook cá nhân, kể rằng khoảng 18h30 cùng ngày, sau khi đổ xăng tại khu vực cây xăng Bàu Thành, khi đi đến gần ngã ba Điện lạnh Sâm Khá, chị bị 2 người đàn ông đi xe máy áp sát.

Bài đăng Facebook của N. bịa chuyện bị cướp

Theo nội dung N. đăng tải, 2 người này dùng dao khống chế rồi lấy 2 chiếc nhẫn. Người phụ nữ còn cảnh báo những người khác, đặc biệt là phụ nữ chở theo con nhỏ, cần cảnh giác khi lưu thông qua khu vực trên. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng, tạo tâm lý lo lắng về tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Điền phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh. Lực lượng chức năng rà soát địa bàn, xác minh hành trình di chuyển của N., làm việc với những người liên quan và kiểm tra các thông tin được cung cấp. Qua công tác nghiệp vụ, công an xác định không có vụ cướp nào xảy ra như nội dung N. đăng tải. Làm việc với cơ quan chức năng, N. thừa nhận đã tự dựng lên câu chuyện bị 2 người dùng dao khống chế, cướp 2 chiếc nhẫn.

Theo lời khai, trong ngày 26/8, N. phát hiện mất chiếc nhẫn cưới nhưng không biết làm rơi ở đâu. Lo chồng biết chuyện, N. nghĩ ra việc bị cướp để che giấu việc làm mất nhẫn. Sau đó, N. kể lại câu chuyện không có thật cho chồng và đăng lên Facebook cá nhân, cho rằng mình bị 2 người đàn ông đi xe máy dùng dao khống chế, lấy 2 chiếc nhẫn.

Tại cơ quan công an, N. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và nhận thức việc làm này có thể gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Công an xã Long Điền đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét xử lý N. về hành vi cung cấp, đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo quy định pháp luật.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân không tự ý dựng chuyện, đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Đặc biệt, việc bịa đặt các vụ cướp, cướp giật, bắt cóc hoặc các vụ việc nguy hiểm có thể gây hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động của lực lượng chức năng. Người đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật tùy tính chất, mức độ và hậu quả có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.