Lâm Đồng: Vì sao nhà thầu bỏ giá thấp hơn 146 triệu đồng vẫn trượt thầu?

Theo tài liệu phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, ngày 15/6/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) Nguyễn Hoài Nam đã ký Quyết định số 295/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Hưng Long 2.
Gói thầu do Văn phòng HĐND và UBND phường Phan Thiết làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách phường trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 6.765.551.076 đồng.
Nhà thầu bỏ giá thấp hơn gần 147 triệu đồng vẫn không được lựa chọn
Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu thu hút hai nhà thầu tham dự.
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hà chào giá 6.424.181.829 đồng, thấp hơn 146.761.357 đồng so với mức 6.570.943.186 đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Bảo Tín.
Tuy nhiên, theo Quyết định số 295/QĐ-VP, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Bảo Tín được phê duyệt trúng thầu với giá 6.570.943.186 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,88% so với giá gói thầu.
Đối với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hà, phụ lục kèm theo quyết định nêu nhà thầu không được lựa chọn theo nội dung Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, việc lựa chọn nhà thầu không chỉ căn cứ vào giá dự thầu mà còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu.
Nhà thầu trúng thầu mới tham gia hệ thống đấu thầu công
Theo dữ liệu doanh nghiệp công khai, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Bảo Tín (MSDN 0317166533) có trụ sở tại phường Tân Thới Hiệp, TP HCM, do ông Trần Văn Lương là người đại diện theo pháp luật.
Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp này mới tham gia hệ thống trong thời gian ngắn và đây là gói thầu đầu tiên được ghi nhận tham dự cũng như trúng thầu với tư cách độc lập.
Trong khi đó, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hà đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Việc nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn nhưng không được lựa chọn, còn doanh nghiệp lần đầu tham gia hệ thống được phê duyệt trúng thầu là diễn biến thu hút sự quan tâm của dư luận.
Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chí đã công bố trong hồ sơ mời thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
Theo luật sư, giá dự thầu thấp nhất chỉ là một trong các yếu tố được xem xét. Nhà thầu muốn trúng thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và các tiêu chí khác theo hồ sơ mời thầu.
Tuy nhiên, bà Hương cũng cho rằng trong bối cảnh tỷ lệ tiết kiệm ngân sách không cao và nhà thầu trúng thầu chưa có nhiều dữ liệu về quá trình thực hiện các gói thầu công trên hệ thống, chủ đầu tư cần tăng cường giám sát việc triển khai hợp đồng, bảo đảm huy động đúng nhân sự, thiết bị và thi công đúng hồ sơ đã cam kết.
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu; đồng thời nhấn mạnh việc phòng ngừa các hành vi tiêu cực, thông thầu, dàn xếp trong lựa chọn nhà thầu.
Theo chuyên gia, chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm trách nhiệm trong công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, bảo đảm tính minh bạch, đồng thời tăng cường giám sát quá trình thực hiện hợp đồng để công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
GIÁM SÁT CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
Hoạt động đấu thầu không chỉ chịu sự điều chỉnh của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn đặt dưới sự giám sát trực tiếp từ cộng đồng để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả kinh tế. Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 86 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, hoạt động đấu thầu được giám sát bởi cộng đồng. Để triển khai thực hiện quyền này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đóng vai trò chủ trì, tổ chức việc giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật. Đây là cơ chế kiểm soát xã hội quan trọng, đặc biệt đối với các gói thầu thực hiện tại địa bàn khu dân cư, các công trình hạ tầng cơ sở và dịch vụ công ích.
Cơ sở dữ liệu để cộng đồng thực hiện giám sát đã được cụ thể hóa tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Cụ thể, Điều 20 của Nghị định này yêu cầu chủ đầu tư phải công khai kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu, bao gồm các thông tin về tiến độ, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và công trình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc đăng tải thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng phải được thực hiện không muộn hơn 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện gói thầu. Ngoài ra, chất lượng hàng hóa đã qua sử dụng cũng phải được công bố công khai để nhân dân biết và phản hồi. Thông qua các biểu mẫu điện tử chuẩn hóa theo hướng dẫn của Thông tư 79/2025/TT-BTC, người dân và các tổ chức xã hội có thể dễ dàng tiếp cận dữ liệu để phát hiện các bất thường trong quá trình triển khai dự án.
Trong bối cảnh hành chính năm 2026, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trước cộng đồng càng được đề cao. Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình về quá trình lựa chọn nhà thầu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng và ý kiến giám sát chính đáng từ cộng đồng. Luật cũng khuyến khích áp dụng "Đấu thầu bền vững", lồng ghép các yếu tố về môi trường và xã hội vào quá trình lựa chọn nhà thầu. Nếu phát hiện các hành vi không bảo đảm công bằng, minh bạch hoặc các sai phạm về chất lượng công trình, cộng đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc có quyền kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ cuộc thầu hoặc xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 87 Luật Đấu thầu. Việc thực thi nghiêm túc cơ chế này không chỉ giúp bảo vệ tài sản công tại địa phương mà còn thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh, vì lợi ích chung của toàn xã hội.