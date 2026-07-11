Lâm Đồng: Vì sao nhà thầu bỏ giá thấp hơn 146 triệu đồng vẫn trượt thầu?

Theo tài liệu phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, ngày 15/6/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) Nguyễn Hoài Nam đã ký Quyết định số 295/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Hưng Long 2.

Gói thầu do Văn phòng HĐND và UBND phường Phan Thiết làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách phường trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 6.765.551.076 đồng.

Nhà thầu bỏ giá thấp hơn gần 147 triệu đồng vẫn không được lựa chọn

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu thu hút hai nhà thầu tham dự.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hà chào giá 6.424.181.829 đồng, thấp hơn 146.761.357 đồng so với mức 6.570.943.186 đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Bảo Tín.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 295/QĐ-VP, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Bảo Tín được phê duyệt trúng thầu với giá 6.570.943.186 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,88% so với giá gói thầu.

Đối với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hà, phụ lục kèm theo quyết định nêu nhà thầu không được lựa chọn theo nội dung Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, việc lựa chọn nhà thầu không chỉ căn cứ vào giá dự thầu mà còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu.

Một phần Quyết định số 295/QĐ-VP do ông Nguyễn Hoài Nam ký, Cty Bảo Tín được phê duyệt trúng thầu hơn 6,5 tỷ đồng. Nguồn: MSC.

Nhà thầu trúng thầu mới tham gia hệ thống đấu thầu công

Theo dữ liệu doanh nghiệp công khai, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Bảo Tín (MSDN 0317166533) có trụ sở tại phường Tân Thới Hiệp, TP HCM, do ông Trần Văn Lương là người đại diện theo pháp luật.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp này mới tham gia hệ thống trong thời gian ngắn và đây là gói thầu đầu tiên được ghi nhận tham dự cũng như trúng thầu với tư cách độc lập.

Trong khi đó, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hà đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Việc nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn nhưng không được lựa chọn, còn doanh nghiệp lần đầu tham gia hệ thống được phê duyệt trúng thầu là diễn biến thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chí đã công bố trong hồ sơ mời thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Theo luật sư, giá dự thầu thấp nhất chỉ là một trong các yếu tố được xem xét. Nhà thầu muốn trúng thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và các tiêu chí khác theo hồ sơ mời thầu.

Tuy nhiên, bà Hương cũng cho rằng trong bối cảnh tỷ lệ tiết kiệm ngân sách không cao và nhà thầu trúng thầu chưa có nhiều dữ liệu về quá trình thực hiện các gói thầu công trên hệ thống, chủ đầu tư cần tăng cường giám sát việc triển khai hợp đồng, bảo đảm huy động đúng nhân sự, thiết bị và thi công đúng hồ sơ đã cam kết.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu; đồng thời nhấn mạnh việc phòng ngừa các hành vi tiêu cực, thông thầu, dàn xếp trong lựa chọn nhà thầu.

Theo chuyên gia, chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm trách nhiệm trong công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, bảo đảm tính minh bạch, đồng thời tăng cường giám sát quá trình thực hiện hợp đồng để công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.