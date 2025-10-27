Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kỳ bí ngôi mộ 3.000 tuổi, dài 14 mét, có hình dáng như con tàu

Kho tri thức

Kỳ bí ngôi mộ 3.000 tuổi, dài 14 mét, có hình dáng như con tàu

Nằm trên đảo Menorca (Tây Ban Nha), mộ đá Naveta des Tudons là một trong những công trình đá cổ nhất châu Âu, mang dáng hình con tàu úp độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Xây dựng khoảng năm 1.000 TCN. Đây là mộ đá tiền sử thuộc văn hóa Talayotic của quần đảo Balearic. Ảnh: Pinterest.
Xây dựng khoảng năm 1.000 TCN. Đây là mộ đá tiền sử thuộc văn hóa Talayotic của quần đảo Balearic. Ảnh: Pinterest.
Hình dáng giống con tàu. Công trình được xếp từ những phiến đá lớn tạo thành mái cong như mạn thuyền. Ảnh: Pinterest.
Hình dáng giống con tàu. Công trình được xếp từ những phiến đá lớn tạo thành mái cong như mạn thuyền. Ảnh: Pinterest.
Dài gần 14 mét. Dù được xây không có vữa, các khối đá ghép cực kỳ khít và vững chắc. Ảnh: Pinterest.
Dài gần 14 mét. Dù được xây không có vữa, các khối đá ghép cực kỳ khít và vững chắc. Ảnh: Pinterest.
Dùng để chôn cất tập thể. Các khảo cổ gia phát hiện nhiều bộ hài cốt và đồ gốm bên trong mộ đá Naveta des Tudons. Ảnh: Pinterest.
Dùng để chôn cất tập thể. Các khảo cổ gia phát hiện nhiều bộ hài cốt và đồ gốm bên trong mộ đá Naveta des Tudons. Ảnh: Pinterest.
Phục hồi vào thế kỷ 20. Sau khi bị sụp một phần, công trình đã được trùng tu vào năm 1950. Ảnh: Pinterest.
Phục hồi vào thế kỷ 20. Sau khi bị sụp một phần, công trình đã được trùng tu vào năm 1950. Ảnh: Pinterest.
Được coi là biểu tượng của Menorca. Đây là điểm đến không thể bỏ qua với du khách yêu lịch sử khi đặt chân đến đảo Menorca. Ảnh: Pinterest.
Được coi là biểu tượng của Menorca. Đây là điểm đến không thể bỏ qua với du khách yêu lịch sử khi đặt chân đến đảo Menorca. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận. Naveta des Tudons hiện nằm trong danh sách quần thể địa điểm khảo cổ của Menorca được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận. Naveta des Tudons hiện nằm trong danh sách quần thể địa điểm khảo cổ của Menorca được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Mộ đá cổ 3.000 năm #Công trình đá cổ châu Âu #Văn hóa Talayotic Menorca #Kiến trúc hình con tàu #Di sản UNESCO Menorca

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT