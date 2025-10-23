Hà Nội

Cột đá nguyên khối được chạm khắc tinh xảo nhất thế giới cổ

Kho tri thức

Cột đá nguyên khối được chạm khắc tinh xảo nhất thế giới cổ

Cột đá Axum là biểu tượng của nền văn minh cổ Axum – một trong những vương quốc hùng mạnh nhất châu Phi cổ đại, nổi tiếng với kiến trúc đá độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Cột đá Axum cao hơn 24 mét. Đây là một trong những khối đá nguyên khối được chạm khắc tinh xảo nhất thế giới cổ. Ảnh: Pinterest.
Được dựng lên hơn 1.700 năm trước. Các nhà khảo cổ cho rằng công trình được xây vào khoảng thế kỷ 4 sau Công nguyên. Ảnh: Pinterest.
Không dùng vữa hay xi măng. Tất cả các khối đá đều được ghép khít với độ chính xác tuyệt đối, không dùng đến chất kết dính. Ảnh: Pinterest.
Chạm khắc mô phỏng tòa nhà nhiều tầng. Trên bề mặt cột đá có khắc các cửa sổ, cột, và mái nhà giả – thể hiện kỹ thuật điêu khắc tinh tế. Ảnh: Pinterest.
Là mộ phần của các giới quý tộc. Nhiều cột đá Axum được dựng trên hầm mộ của tầng lớp quý tộc. Ảnh: Pinterest.
Từng bị đưa sang Ý trong Thế chiến II. Phát xít Ý đã tháo dỡ và mang cột đá về Rome năm 1937. Ảnh: Pinterest.
Được hoàn trả cho Ethiopia năm 2005. Sau nhiều năm tranh cãi, cột đá được đưa về Ethiopia và dựng lại tại Axum. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản Thế giới UNESCO. Khu phức hợp cột đá Axum được công nhận là Di sản thế giới năm 1980, minh chứng cho bản sắc độc đáo của văn minh châu Phi cổ đại. Ảnh: wikimedia.org.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
#Văn minh cổ Axum #Cột đá khắc tinh xảo #Kiến trúc đá cổ đại #Di sản thế giới UNESCO #Lịch sử và khảo cổ châu Phi

