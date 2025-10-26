Sàn khảm họa tiết lạ thế kỷ thứ 5 khiến chuyên gia sửng sốt

Hà Nội

Bức tranh sàn khảm có họa tiết hoa, động vật và các yếu tố hình học được làm từ các khối khảm đen, đỏ và trắng, có thể là sàn của nhà thờ hoặc nhà nguyện.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật ở một tòa nhà tại Thành cổ Urfa ở Şanlıurfa, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Đó là một bức sàn khảm ước tính có niên đại thuộc thế kỷ thứ 5 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Bức tranh sàn khảm được tạo thành từ các viên đá khảm đen, trắng và đỏ, với các họa tiết mô tả động vật, thực vật và một dòng chữ Hy Lạp. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Thậm chí, còn có huy chương khắc họa bốn nguyên tố vũ trụ: không khí, nước, đất và lửa nằm ở một góc của bức tranh sàn. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà khảo cổ học tin rằng, tòa nhà này từng là một nhà thờ nhỏ, nhà nguyện hoặc đền thờ tử đạo. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Các dòng chữ khắc bao gồm tên và chức danh của các quan chức tôn giáo đã tài trợ cho việc xây dựng tòa nhà này. Tấm bia khắc đề cập đến Giám mục Kyros của vùng Elyas, và Rabulus, người giữ chức phó tế. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Một số nhân vật tôn giáo phục vụ trong công trình cũng đã được chôn cất tại địa điểm này. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Các chuyên gia đã tìm thấy ít nhất ba ngôi mộ, nhưng việc nghiên cứu những ngôi mộ này sẽ được tiếp tục vào năm sau. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
