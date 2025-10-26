Hà Nội

Soi chi tiết tác phẩm chạm khắc trên đá 12.000 năm dưới đập nước

Kho tri thức

Soi chi tiết tác phẩm chạm khắc trên đá 12.000 năm dưới đập nước

Bức chạm khắc này củng cố danh tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ như một cái nôi của nền văn minh nhân loại sơ khai và nghệ thuật biểu tượng.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Đập Atatürk, một trong những đập lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ và là một phần quan trọng của Dự án Đông Nam Anatolia (GAP), nó đã làm thay đổi đáng kể môi trường địa phương kể từ khi hoàn thành vào năm 1990. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Gần đây, khi mực nước xuống thấp do hạn hán, người dân địa phương bất ngờ tìm thấy một di tích khảo cổ kỳ lạ lộ ra. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Ngay lập tức, họ báo cáo sự việc lên Bảo tàng Adıyaman. Lúc này, nhóm chuyên gia khảo cổ dưới nước thuộc bảo tàng đã được cử đến. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Cuối cùng, các nhà khảo cổ học và cán bộ Bảo tàng Adıyaman, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã chụp được hình ảnh dưới nước bức chạm khắc đá ước tính có niên đại tới 12.000 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Bức chạm khắc nằm trên khối đá chính dọc theo bờ đập Atatürk ở quận Kahta, thuộc Thời Kỳ Đồ Đá Mới, mô tả cảnh săn bắt cách điệu giữa con người và động vật. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Các hình ảnh chi tiết bao gồm hình người cách điệu, dê núi, ngựa, chó sói, cáo và cò, minh họa một cảnh săn bắt sống động. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Chúng đại diện cho cuộc sống hàng ngày và tín ngưỡng tâm linh trong Thời Kỳ Đồ Đá Mới. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, những hình chạm khắc này cung cấp những hiểu biết hiếm có về cuộc sống thời tiền sử ở Anatolia, và biểu hiện nghệ thuật của con người thời kỳ đầu từ rất lâu, trước khi nền nông nghiệp định cư xuất hiện trong khu vực. Ảnh: @Bảo tàng Adıyaman.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo arkeonews)
#chạm khắc #đập nước #động vật #con người #săn bắt

