Xã hội

Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ bị bạn trai 'phi công Việt kiều' lừa tiền

Đối tượng nói rằng đang bị lực lượng chức năng “tạm giữ” và yêu cầu chị T chuyển 18 triệu đồng để “nộp tiền phạt” thì mới được thả ra...

Gia Đạt

Ngày 1/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 9h00 ngày 30/9, Công an xã Lạc Sơn nhận được tin báo từ Phòng giao dịch Bưu điện Lạc Sơn về việc có công dân đến thực hiện giao dịch chuyển tiền với nhiều dấu hiệu bất thường, nghi bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

557432012-1124186926508526-3014692953155137139-n.jpg
Toàn bộ số tiền đã được lực lượng Công an phối hợp với bưu điện trao trả lại cho chị T, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tại buổi làm việc, công dân B. T. T (sinh năm 1977, trú tại xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) cho biết: Trước đó, thông qua mạng xã hội, chị quen một người đàn ông tên Kim, tự xưng là Việt kiều và hiện là phi công đang làm việc ở nước ngoài và nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian trò chuyện, người này thông báo sắp về Việt Nam để gặp mặt chị.

Đối tượng sau đó nói rằng đang bị lực lượng chức năng “tạm giữ” tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) và yêu cầu chị T chuyển 18 triệu đồng để “nộp tiền phạt” thì mới được thả ra. Tin lời đối tượng, chị T đã đến Bưu điện Lạc Sơn để chuyển tiền. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu lừa đảo, giao dịch viên Bưu điện đã nhanh chóng trao đổi với Công an xã Lạc Sơn để xác minh, giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lạc Sơn đã phối hợp với Phòng giao dịch Bưu điện tuyên truyền, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng của các đối tượng cho chị T; đồng thời hướng dẫn chị thực hiện các biện pháp chặn, ngừng liên lạc với đối tượng trên các nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin tưởng, chuyển tiền cho người lạ qua mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
