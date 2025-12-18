Kịp thời ngăn chặn mạo danh Công an, bảo hiểm y tế lừa đảo người dân

Ngày 18/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Bằng Luân vừa ngăn chặn kịp thời thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an và nhân viên bảo hiểm y tế, liên hệ với người dân qua điện thoại và mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản, thu thập trái phép thông tin cá nhân.

Theo trình bày của bà T.T.B (sinh năm 1976, trú tại khu 8, xã Bằng Luân) với Công an xã Bằng Luân, trước đó bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ tự xưng là “Tùng”, cán bộ Công an xã Bằng Luân thông báo về việc “cập nhật dữ liệu bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID”. Đối tượng yêu cầu bà B kết bạn qua ứng dụng Zalo để tiếp tục làm việc với một người khác tự xưng tên “Việt” là cán bộ bảo hiểm y tế, nhằm hướng dẫn các bước thực hiện.

Công an xã Bằng Luân ngăn chặn kịp thời thủ đoạn mạo danh Công an, bảo hiểm y tế để lừa đảo người dân.

Trong quá trình trao đổi, các đối tượng liên tục đưa ra những thông tin mang tính đe dọa, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho bà B. Các đối tượng còn cung cấp thông tin sai sự thật rằng sau khi “cập nhật dữ liệu”, khi đi khám, chữa bệnh người dân chỉ cần mang theo thẻ Căn cước công dân là được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế, không cần xuất trình thêm giấy tờ khác.

Từ những thông tin bịa đặt này, các đối tượng từng bước thao túng tâm lý, tạo sự tin tưởng để yêu cầu bà B. cung cấp số tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP và cài đặt một ứng dụng không rõ nguồn gốc trên điện thoại, nhằm chiếm đoạt tài sản và khai thác thông tin cá nhân. Tuy nhiên, do không thành thạo trong việc sử dụng điện thoại thông minh, bà B. đã đề nghị được trực tiếp đến Công an xã Bằng Luân để được hướng dẫn thực hiện.

Tại trụ sở Công an xã, sau khi nghe bà B. trình bày toàn bộ sự việc, cán bộ Công an đã kịp thời giải thích, làm rõ bản chất vụ việc và khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo mạo danh lực lượng Công an và nhân viên bảo hiểm y tế. Qua đó, bà B. nhận thức được nguy cơ nếu tiếp tục làm theo hướng dẫn của các đối tượng thì có thể bị chiếm đoạt tài sản và lộ, lọt thông tin cá nhân quan trọng.

Công an xã Bằng Luân đã trực tiếp tuyên truyền, phân tích rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo, đồng thời hướng dẫn bà B. các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ thông tin cá nhân, tránh bị lợi dụng trong thời gian tới. Bà B. bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an xã vì đã tiếp nhận, xác minh và hướng dẫn kịp thời, giúp bà tránh được những thiệt hại có thể xảy ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Người già thường tin vào mạng xã hội. (Nguồn: VTV).