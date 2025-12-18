Triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ

Công an Lạng Sơn vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.

Các đối tượng và tang vật liên quan trong vụ án. Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, phát hiện nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức kết bạn làm quen, kêu gọi đầu tư vào ứng dụng đánh bạc, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá. Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và cơ quan chức năng trong và ngoài nước đấu tranh, bắt giữ 20 đối tượng trong chuyên án tại Đặc khu Tam Thái Tử, The Sampeou, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia và tiến hành giao nhận các đối tượng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang.

Các đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ 18 đến 41, đa số ở các tỉnh Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, thành phố Hải phòng, thành phố Hà Nội. Trong đó đối tượng Nguyễn Thị Chín (biệt danh: Hoa, SN 1995, trú tại thành phố Hải Phòng, là “vợ hờ” của đối tượng người nước ngoài chủ mưu), cầm đầu điều hành hoạt động lừa đảo. Tang vật thu giữ 10 máy tính, 38 điện thoại di động.

Quá trình điều tra đã làm rõ, thông qua hình thức đăng bài tuyển dụng trên mạng xã hội, dưới chiêu bài việc nhẹ, lương cao, các đối tượng trong đường dây được tuyển vào công ty trá hình tại khu Tam Thái Tử do Nguyễn Thị Chín và các đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Tại đây, các đối tượng cùng lưu trú trong một tòa nhà do đối tượng người nước ngoài quản lý và được cung cấp các tài liệu, kịch bản, lời thoại lừa đảo để đọc, học thuộc, chia người làm việc theo các tổ, nhóm để cùng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng giữ vai trò tổ trưởng trong từng tổ (đối tượng Chín là tổ trưởng tổ 1) có trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động lừa đảo, phân công nhiệm vụ, kiểm tra chỉ tiêu hàng ngày và chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc tiếp cận, dụ dỗ bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phương thức hoạt động của các đối tượng là sử dụng hình ảnh, giả mạo người khác trên mạng xã hội để xây dựng nhân thân là người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, mong muốn được chia sẻ, là quen, kết bạn (đa số là phụ nữ trung niên, độc thân, ly hôn). Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng đưa ra kịch bản đang tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các Casino ở Hồng Kông, Ma Cao từ đó phát hiện lỗ hổng có thể qua mặt hệ thống để kiếm tiền vào khung giờ 15h và 20h hàng ngày. Từ đó đối tượng đã dẫn dụ bị hại tham gia đầu tư kiếm tiền thông qua website giả mạo do chúng tự điều hành có địa chỉ đường link cs.1668996.cc và cs.1668997.cc. Để tạo lòng tin, đối tượng chuyển tạm thời tài khoản của mình cho bị hại thao tác hộ, viện lý do “đang bận công tác, họp bảo mật, không tiện truy cập”.

Khi bị hại thực hiện thao tác, hệ thống giả mạo hiển thị giao dịch rút tiền “thành công”, kèm hình ảnh biên lai nhận tiền thực chất đều là dữ liệu dựng sẵn. Sau đó, chúng hướng dẫn bị hại tự mở tài khoản đầu tư riêng, nạp tiền thật vào hệ thống giả mạo với cam kết lợi nhuận cao từ 5-30%/ngày. Ban đầu, bị hại được cho “rút thử” một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Khi bị hại bắt đầu nạp tiền với giá trị lớn, đối tượng thường xuyên sử dụng lời nói tình cảm, tạo áp lực tâm lý, thúc giục “đầu tư thêm để nhanh về chung một nhà”, “có tiền xây tổ ấm”, “có vốn làm ăn”…

Nếu bị hại thiếu tiền, đối tượng xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển giúp. Đến khi bị hại không còn khả năng nạp thêm thì đối tượng giả lập sự cố hệ thống, trì hoãn việc rút tiền, sau đó khóa tài khoản và cắt toàn bộ liên lạc. Mọi hình ảnh, video, giao dịch, cuộc trò chuyện trên mạng xã hội đều bị xóa hoặc vô hiệu hóa, khiến bị hại mất hoàn toàn số tiền đầu tư và không thể truy vết giao dịch.

Đây là ổ nhóm, đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi và phức tạp, hoạt động xuyên biên giới, xuyên quốc gia.

Ngày 15/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 22 đối tượng trong đường dây về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức nêu trên khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để trình báo, phục vụ công tác đấu tranh, xử lý các đối tượng.

