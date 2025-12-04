Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giải cứu nam sinh viên bị 'bắt cóc online' yêu cầu chuyển 550 triệu đồng

Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.

Gia Đạt

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 3/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiếp nhận trình báo của gia đình anh N.T.C (SN 2004; trú tại: tỉnh Ninh Bình; sinh viên Đại học) về việc bị “bắt cóc online” yêu cầu chuyển 550 triệu đồng.

34-528.jpg
Anh C làm việc với cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xác định anh C đang ở tại một khách sạn trên địa bàn phường Bồ Đề. Đến 23h50’ cùng ngày, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đến anh sạn anh C đang thuê phòng và giải thích cho anh việc bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý.

Qua làm việc, anh C cho biết ngày 3/12/2025, anh nhận được điện thoại của một đối tượng giả danh là shiper gọi điện thông báo có đơn hàng. Sau đó, một đối tượng gọi video qua Zalo, mặc trang phục Công an tự xưng là cán bộ Công an TP HCM nói bắt được shiper buôn bán ma túy, trong đó có gói hàng đựng ma túy được giao đến cho anh C. Các đối tượng đe doạ, yêu nạn nhân chuyển tiền để chứng minh mình trong sạch, cắt liên lạc với gia đình đồng thời di chuyển đến một khách sạn.

Khi nạn nhân chuyển hết số tiền đang có, các đối tượng yêu cầu anh C vay tiền qua App đồng thời gọi về gia đình để yêu cầu chuyển 550 triệu đồng, lấy lý do là học thạc sĩ. Các đối tượng còn nhắn tin cho gia đình đe doạ sẽ “chặt tay” nạn nhân nếu gia đình không chuyển tiền.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân: Nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho gia đình, người thân và bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Nhà trường cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ. Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… Cha mẹ khi được yêu cầu chuyển tiền cho con có dấu hiệu bất thường phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra xác minh kỹ thông tin. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#bắt cóc online #Công an Hà Nội #nam sinh viên #giải cứu #tội phạm công nghệ cao

Bài liên quan

Xã hội

Giải cứu nam thanh niên bị "bắt cóc online", lừa đảo đi lao động bên Mỹ

Ngày 28/11, Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu một nam thanh niên bị “Bắt cóc online”, lừa đảo đi lao động bên Mỹ.

Trước đó, vào chiều 26/11/2025, Công an phường Kim Liên tiếp nhận tin báo của gia đình anh N.V.C (SN 2003, trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội) về việc anh bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng.

4.jpg
Công an phường bàn giao nạn nhân cho gia đình.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt cóc chủ nợ bất thành, nhóm đối tượng cướp xe máy bỏ trốn

Dàn cảnh bắt cóc chủ nợ không thành, Đỗ Văn Trên (tỉnh Đồng Tháp) cùng đồng bọn đã cướp xe máy bị hại, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 25/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Trên (SN 1982), Võ Tấn Lộc (SN 2002), Nguyễn Minh Tiền, Lê Văn Thiện và Nguyễn Đức Thịnh (cùng SN 2007), Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn (SN 2009, cùng thường trú tại xã Tháp Mười) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/10, Đỗ Văn Trên có vay mượn ông Trần Văn Thanh (ngụ xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) 1,4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng.

Xem chi tiết

Xã hội

Giải cứu nữ sinh khỏi bẫy "bắt cóc online", đòi tiền chuộc hơn 500 triệu đồng

Ngày 28/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà vừa giải cứu một nữ sinh khỏi bẫy “bắt cóc online”.

Trước đó, vào ngày 25/10/2025, Công an phường Ngọc Hà tiếp nhận tin báo của gia đình chị N (SN 2005; trú tại Phú Thọ; hiện là sinh viên Đại học ở Hà Nội) về việc sáng cùng ngày gia đình chị N nhận được thông tin chị bị các đối tượng bắt cóc, khống chế và uy hiếp gia đình phải chuyển số tiền chuộc là 550 triệu đồng.

capture.png
Công an phường bàn giao chị N cho gia đình.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới