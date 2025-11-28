Hà Nội

Xã hội

Giải cứu nam thanh niên bị "bắt cóc online", lừa đảo đi lao động bên Mỹ

Ngày 28/11, Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu một nam thanh niên bị “Bắt cóc online”, lừa đảo đi lao động bên Mỹ.

Gia Đạt

Trước đó, vào chiều 26/11/2025, Công an phường Kim Liên tiếp nhận tin báo của gia đình anh N.V.C (SN 2003, trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội) về việc anh bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng.

4.jpg
Công an phường bàn giao nạn nhân cho gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kim Liên đã khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc. Đến chiều ngày 27/11/2025, cơ quan Công an xác định được anh C đang bị khống chế, đe dọa tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh. Công an phường Kim Liên đã phối hợp với Công an xã Tân Yên giải cứu và đưa anh C về nhà an toàn.

Qua làm việc, anh C cho biết có nhận được thông báo trúng tuyển lao động ở Mỹ. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của anh, các đối tượng dựng kịch bản yêu cầu anh “chứng minh tài chính” bằng cách phối hợp tạo ra một vụ bắt cóc giả để lấy tiền. Các đối tượng hướng dẫn anh C mua điện thoại mới, chỉ được liên lạc qua Zoom. Anh C bị các đối tượng thao túng tâm lý phải liên tục thay đổi địa điểm ở Hà Nội, Bắc Ninh... Sau khi chiếm được quyền sử dụng Zalo, các đối tượng đã cắt ghép hình ảnh anh C bị tra tấn, giam giữ rồi gửi cho gia đình, yêu cầu chuyển 500 triệu đồng tiền chuộc. Công an phường Kim Liên đã tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo cho anh C và bàn giao cho gia đình, kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Vụ việc trên cho thấy các đối tượng lừa đảo đã biến tướng thủ đoạn ‘bắt cóc online’, núp dưới vỏ bọc tuyển dụng lao động xuất khẩu đi nước ngoài, khiến người dân dễ mất cảnh giác và rơi vào bẫy tống tiền.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này để tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Khi phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc gần nhất để được giải quyết kịp thời.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
