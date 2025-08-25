Bão số 5 Kajiki giật cấp 14-15 sắp đổ bộ đất liền, nhiều nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 13h ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Dự báo đến 19h tối nay (25/8), vị trí tâm bão trên khu vực đất liền từ các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

Đến 1h ngày 26/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15- 20km/h trên vùng biên giới Việt- Lào, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến 13h ngày 26/8, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, với diễn biến về hướng, cường độ, tốc độ di chuyển của bão số 5 đang hướng về vùng biển Hà Tĩnh - Thanh Hóa. Dự báo thời gian bão bắt đầu đổ bộ đất liền từ 16-19h hôm nay 25/8, khu vực đổ bộ Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh, trọng tâm là tỉnh Nghệ An. Thời gian gió mạnh kéo dài từ 13-19h cùng ngày, rất nguy hiểm.

Dự báo, các khu vực như phía Nam Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tiếp tục có sóng cao 5-7m khi cơn bão này ảnh hưởng và đi vào đất liền nước ta. Sóng này rất nguy hiểm đối với các đê kè.

Từ chiều 25/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Từ chiều 25-26/8, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; TP Đà Nẵng có lúc có mưa rào; khu vực TP HCM có mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ chiều 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện