Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Kịp thời cứu người bệnh nguy kịch do nhiễm Rickettsia

Người bệnh có các triệu chứng chung của bệnh lý nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và không có triệu chứng điển hình của bệnh do Rickettsia.

Thúy Nga - ThS.BS Nguyễn Sỹ Thấu - BS Vũ Hồng Khanh

Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nhưng không có biểu hiện của bệnh Rickettsia

Gần đây, Khoa Hồi sức truyền nhiễm (A4-D) – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và điều trị thành công một ca bệnh nặng do nhiễm vi khuẩn Rickettsia.

Khi hồi cứu quá trình làm chẩn đoán, điều trị ca bệnh, chúng tôi thấy vai trò đặc biệt quan trọng của sự “nhạy cảm lâm sàng” của bác sĩ khi đối diện với các bệnh lý truyền nhiễm đang ngày càng “không điển hình”.

Người bệnh là nam giới, 76 tuổi, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, sinh sống ở Đông Phú – Bắc Ninh, vào khoa với bệnh cảnh nhiễm trùng phức tạp, khó định hướng căn nguyên. Khi tiếp nhận người bệnh, bên cạnh các biện pháp hồi sức tích cực như thuốc vận mạch, thở máy, lọc máu liên tục và kháng sinh phổ rộng, công tác chẩn đoán căn nguyên gây nhiễm trùng cũng được tiến hành khẩn trương.

rika1.jpg
Người bệnh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do Rickettsia được điều trị hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Tại thời điểm nhập viện, người bệnh có các triệu chứng chung của bệnh lý nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và không có triệu chứng điển hình của bệnh do Rickettsia (Rickettsiosis). Với bệnh cảnh như vậy, các phác đồ điều trị được khuyến cáo thường không bao gồm kháng sinh điều trị Rickettsia.

Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ về tiền sử, dịch tễ và trình tự diễn biến bệnh, cùng với một số biểu hiện khác như da niêm mạc xung huyết, tràn dịch đa màng, giảm tiểu cầu… đã gợi ý căn nguyên Rickettisa.

Ngay lập tức, xét nghiệm polymerase (PCR) tìm Rickettsia trong máu được chỉ định và cho kết quả dương tính. Đồng thời, người bệnh đã được điều trị theo kinh nghiệm (trước khi xét nghiệm có kết quả) bằng kháng sinh doxycycline và duy trì tiếp sau khi có kết quả khẳng định nhiễm Rickettsia. Người bệnh đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, chức năng các tạng hồi phục, ra viện không để lại di chứng.

rika-1764.jpg
Tình trạng bệnh nhân khi ra viện - Ảnh BVCC

Vi khuẩn gây tổn thương các tạng cần điều trị đặc hiệu

Bệnh do Rickettsia là bệnh lây truyền ở người qua động vật chân đốt. Sau khi xâm nhập vào cơ thể người, vi khuẩn sẽ nhân lên và gây tổn thương tất cả các tạng trong cơ thể người bệnh và không thể tự khỏi mà cần được điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu.

Nếu không được điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu, bệnh sẽ diễn biến nhanh thành suy đa tạng và thậm chí dẫn tới tử vong.

Tuy nhiên, nếu được điều trị đúng, bệnh thường đáp ứng tốt với kháng sinh tổn thương tạng thường hồi phục nhanh và người bệnh thường khỏi bệnh, không có di chứng nghiêm trọng.

Hiện nay, các bệnh do Rickettsia được phân làm ba nhóm chính là: Nhóm sốt mò (Scrub Typhus Group), nhóm sốt đốm (Spotted Fever Group), nhóm sốt phát ban (Typhus Group); cả ba nhóm đều đang lưu hành tại Việt Nam.

So với thể điển hình của sốt mò gây ra bởi loài Rickettsia tsutsugamushi, bệnh do các loài Rickettsia khác thường khó chẩn đoán, đòi hỏi kinh nghiệm và sự nhạy cảm lâm sàng của bác sĩ.

Do mầm bệnh không thể nuôi cấy trong phòng vi sinh lâm sàng, xét nghiệm chẩn đoán Rickettsia chủ yếu dựa vào kỹ thuật sinh học phân tử, hiện nay đang được triển khai thường quy tại các bệnh viện trung ương, trong đó có Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bệnh nhiễm Rickettsia tuy nguy hiểm nhưng có thể dự phòng được. Trung gian truyền bệnh Rickettsia là động vật chân đốt, như mò và ấu trùng, thường sống ở nơi đất xốp, ẩm mát, trong các khe hang, ven bờ sông suối, nơi râm mát có bụi rậm và cây thấp.

Khi lưu trú, làm việc tại những nơi có đặc điểm trên và trong vùng dịch tễ của bệnh nhiễm Rickettsia nên thực hiện các biện pháp dự phòng bị đốt như: mang giầy, tất, chít ống quần; Tránh ngồi, nằm hoặc để đồ đạc trực tiếp lên mặt đất, bãi cỏ, gần bờ bụi, gốc cây.

Trường hợp sốt chưa rõ nguyên nhân kèm theo có yếu tố dịch tễ của bệnh nhiễm Rickettsia, người bệnh nên đến khám tại cơ sở y tế để tránh các biến chứng nguy hiểm.

ThS.BS Nguyễn Sỹ Thấu - BS Vũ Hồng Khanh (Khoa Hồi sức Truyền nhiễm, Bệnh viện TƯQĐ 108)

#bệnh Rickettsia #sốc nhiễm khuẩn #suy đa tạng #chẩn đoán Rickettsia #điều trị Rickettsia bằng kháng sinh #phòng ngừa nhiễm Rickettsia

Bài liên quan

Sống Khỏe

49 giờ lọc máu cấp cứu bệnh nhân suy đa tạng do rối loạn tiêu hóa

Nhiễm khuẩn huyết là tình trạng cấp cứu nghiêm trọng, diễn tiến nhanh và dễ gây suy đa tạng nếu không được chẩn đoán, can thiệp kịp thời.

Bệnh nhân N.A.T, 67 tuổi, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng sốt cao 40 độ, nôn mửa, đau quặn bụng, khó thở. Thông qua kiểm tra cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng do nhiễm khuẩn tiêu hóa, phải lọc máu 49 giờ để thoát cơn nguy kịch.

Nguy kịch vì nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Kịp thời cứu sống bệnh nhân nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn

Đối với người chăn nuôi và giết mổ thường xuyên cần thực hiện vệ sinh cá nhân trang bị bảo hộ lao động...để tránh vi khuẩn xâm nhập.

Bệnh viện Bãi Cháy vừa điều trị thành công cứu sống một bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm màng não do nhiễm liên cầu lợn.

Nguy kịch vì nhiễm khuẩn khi chế biến thực phẩm

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Giải mã lý do nhiễm khuẩn đường huyết có tỷ lệ tử vong cao

Nhiễm khuẩn đường huyết là biến chứng nhiễm trùng nguy hiểm. Bệnh có thể diễn tiến nhanh, thậm chí tử vong chỉ trong vài giờ nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nhiễm khuẩn đường huyết (hay nhiễm trùng máu) là một trong những tình trạng y khoa nguy hiểm nhất. Khi vi khuẩn và độc tố xâm nhập vào máu, chúng có thể làm rối loạn toàn bộ hệ thống miễn dịch, gây suy đa cơ quan và tử vong nhanh chóng nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ cảnh báo, nhiễm khuẩn đường huyết không chỉ xuất phát từ những bệnh lý nhiễm trùng nặng như viêm phổi, viêm đường tiết niệu, áp xe ổ bụng, mà đôi khi còn bắt nguồn từ một vết thương nhỏ. Điều đáng sợ là bệnh tiến triển nhanh và khó lường, khiến nhiều bệnh nhân không kịp trở tay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách chọn nước tương ngon, an toàn

Cách chọn nước tương ngon, an toàn

Hãy chọn nước tương có nhãn "lên men tự nhiên", sản phẩm của quy trình sản xuất truyền thống và lành mạnh hơn, giảm thiểu các thành phần hóa học.