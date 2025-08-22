Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

49 giờ lọc máu cấp cứu bệnh nhân suy đa tạng do rối loạn tiêu hóa

Nhiễm khuẩn huyết là tình trạng cấp cứu nghiêm trọng, diễn tiến nhanh và dễ gây suy đa tạng nếu không được chẩn đoán, can thiệp kịp thời.

Thúy Nga

Bệnh nhân N.A.T, 67 tuổi, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng sốt cao 40 độ, nôn mửa, đau quặn bụng, khó thở. Thông qua kiểm tra cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng do nhiễm khuẩn tiêu hóa, phải lọc máu 49 giờ để thoát cơn nguy kịch.

Nguy kịch vì nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng

Bệnh nhân N.A.T, 67 tuổi, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng sốt cao 40 độ, nôn mửa, mệt nhiều, ăn uống kém, đau bụng, đại tiện phân lỏng, khó thở. Được biết, các triệu chứng đã kéo dài, sau 3 ngày tự điều trị tại nhà nhưng không thuyên giảm, người bệnh mới thăm khám tại bệnh viện.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hồi sức tích cực, đồng thời thực hiện các kiểm tra, xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết.

49h.png
Kết quả xét nghiệm chức năng thận creatinin 555.8 mg/l - tăng gấp 5 lần bình thường - Ảnh BVCC

Kết quả cho thấy chỉ số CRP đánh giá mức độ viêm đạt ngưỡng 167.47 mg/l, tăng gấp 30 lần bình thường, đánh giá chức năng thận creatinin 555.8 mg/l - tăng gấp 5 lần bình thường, chỉ số suy tim tăng, men gan tăng 4 lần bình thường, nồng độ oxy trong máu giảm thấp, phải thở máy HFNC. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng do nhiễm khuẩn tiêu hóa.

49 giờ lọc máu đưa người bệnh qua cơn nguy kịch

BSCKI Phạm Thị Ninh Vân, Khoa ICU, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân T. cho biết: “Bệnh nhân gặp tình trạng nhiễm khuẩn huyết nặng với chỉ số PCT tăng gấp 400 lần, kèm theo biến chứng suy đa tạng.

Thêm vào đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thể trạng suy kiệt, suy hô hấp, có rối loạn mỡ máu và tiền tiểu đường, tăng huyết áp không kiểm soát khiến việc điều trị càng gặp nhiều khó khăn. Nếu không được can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao”.

Trước tình trạng bệnh nguy kịch, ê-kíp bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa, lựa chọn lọc máu liên tục, kết hợp phác đồ kháng sinh liều cao, mục tiêu giải quyết nhanh chóng tình trạng nhiễm khuẩn và suy đa tạng.

49h1.png
Hệ thống lọc máu trong 49 giờ liên tục giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch - Ảnh BVCC

“Ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng đã có biến chứng suy đa tạng, kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT) là một trong những biện pháp quan trọng trong hồi sức tích cực. Phương pháp này không chỉ giúp loại bỏ các độc tố và chất trung gian gây viêm, mà còn góp phần ổn định huyết động, cân bằng điện giải và duy trì chức năng thận. Việc áp dụng kịp thời lọc máu có thể cải thiện đáng kể tiên lượng và tạo điều kiện cho các cơ quan đang suy yếu có thời gian hồi phục”, BSCKI. Phạm Thị Ninh Vân cho biết.

Ở lần điều trị thứ nhất, bệnh nhân N.A.T được lọc máu 30 giờ liên tục. Sau lọc máu, các chỉ số cải thiện rõ rệt, chức năng thận Creatinin chỉ còn 206.1 mg/l - giảm ½ so với khi nhập viện, chỉ số đánh giá nhiễm khuẩn huyết PCT giảm từ 30mg/l xuống còn 15 mg/l. Bệnh nhân T không còn đau bụng, không sốt, không còn phải hỗ trợ thở máy.

49h2.png
Bệnh nhân đã bình phục sức khỏe - Ảnh BVCC

Mục tiêu giải quyết tận gốc tình trạng bệnh, bệnh nhân T được chỉ định lọc máu lần 2, thời gian kéo dài 19 tiếng. Sau 2 lần lọc máu, tình trạng nhiễm khuẩn giảm hẳn, chỉ số viêm CRP trở về gần như bình thường, PCT giảm còn 5mg/l. Tình trạng suy hô hấp được cải thiện, bệnh nhân có thể ăn uống, đi lại nhẹ nhàng.

“Nhiễm khuẩn huyết có thể khởi phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu, ổ áp-xe trong ổ bụng, nhiễm khuẩn tiêu hóa...

Nhiễm khuẩn huyết là tình trạng cấp cứu nghiêm trọng, diễn tiến nhanh và dễ gây suy đa tạng nếu không được chẩn đoán, can thiệp kịp thời”, BS Vân khuyến cáo.

#nhiễm khuẩn huyết #suy đa tạng #lọc máu liên tục #biến chứng nhiễm trùng #chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết #biện pháp hồi sức tích cực

Bài liên quan

Sống Khỏe

Giải mã lý do nhiễm khuẩn đường huyết có tỷ lệ tử vong cao

Nhiễm khuẩn đường huyết là biến chứng nhiễm trùng nguy hiểm. Bệnh có thể diễn tiến nhanh, thậm chí tử vong chỉ trong vài giờ nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nhiễm khuẩn đường huyết (hay nhiễm trùng máu) là một trong những tình trạng y khoa nguy hiểm nhất. Khi vi khuẩn và độc tố xâm nhập vào máu, chúng có thể làm rối loạn toàn bộ hệ thống miễn dịch, gây suy đa cơ quan và tử vong nhanh chóng nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ cảnh báo, nhiễm khuẩn đường huyết không chỉ xuất phát từ những bệnh lý nhiễm trùng nặng như viêm phổi, viêm đường tiết niệu, áp xe ổ bụng, mà đôi khi còn bắt nguồn từ một vết thương nhỏ. Điều đáng sợ là bệnh tiến triển nhanh và khó lường, khiến nhiều bệnh nhân không kịp trở tay.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Kịp thời cứu sống bệnh nhân nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn

Đối với người chăn nuôi và giết mổ thường xuyên cần thực hiện vệ sinh cá nhân trang bị bảo hộ lao động...để tránh vi khuẩn xâm nhập.

Bệnh viện Bãi Cháy vừa điều trị thành công cứu sống một bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm màng não do nhiễm liên cầu lợn.

Nguy kịch vì nhiễm khuẩn khi chế biến thực phẩm

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nguy cơ nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhân đái tháo đường sau tai biến

Những tổn thương ban đầu có thể rất nhỏ, dễ bị bỏ qua, nhưng vi khuẩn có thể xâm nhập vào tuần hoàn máu, gây nên tình trạng viêm nhiễm lan tỏa toàn thân.

Ngày 14/8, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đưa ra cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhân đái tháo đường sau tai biến.

Người bệnh nam, 82 tuổi được đưa đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình trạng suy kiệt, sốt cao, nhịp tim nhanh bất thường và xuất hiện một ổ loét tại vùng mấu chuyển đùi phải.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới