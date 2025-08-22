Hà Nội

Sống Khỏe

Kịp thời cứu sống bệnh nhân nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn

Đối với người chăn nuôi và giết mổ thường xuyên cần thực hiện vệ sinh cá nhân trang bị bảo hộ lao động...để tránh vi khuẩn xâm nhập.

- BS Nguyễn Sỹ Mạnh - BS Nguyễn Đức Hạnh

Bệnh viện Bãi Cháy vừa điều trị thành công cứu sống một bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm màng não do nhiễm liên cầu lợn.

Nguy kịch vì nhiễm khuẩn khi chế biến thực phẩm

Bệnh nhân Nguyễn V B (61 tuổi, trú tại xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi nhiều, đi ngoài phân lỏng, đau bụng âm ỉ, nổi vân tím toàn thân, hội chứng nhiễm trùng và dấu hiệu mất nước dương tính.

Trước đó bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn sống trong quá trình chế biến thực phẩm. Kết quả siêu âm, chụp CTscanner có hình ảnh tràn dịch khoang màng phổi hai bên, xẹp phổi cận dịch, dịch giữa các quai ruột. Qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các bác sĩ đã hội chẩn, chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn - nhiễm khuẩn huyết - viêm phổi, trên nền tăng huyết áp, tiên lượng tử vong rất cao.

lien-cau.jpg
Bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm màng não do nhiễm liên cầu lợn - BVCC

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực chuyên sâu theo phác đồ với kháng sinh, an thần thở máy, lọc máu liên tục, truyền dịch, vận mạch, dinh dưỡng tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc.

Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân có tình trạng đau đầu, ý thức chậm, được chọc dịch não tủy, làm xét nghiệm, chẩn đoán Nhiễm khuẩn huyết – viêm màng não do liên cầu lợn, được điều trị theo phác đồ viêm màng não.

Sau 14 ngày điều trị, bệnh nhân thoát nguy kịch, sức khỏe ổn định, xét nghiệm chỉ số nhiễm trùng cải thiện.

lien-cau1.jpg
Tình trạng của bệnh nhân những ngày đầu nhập viện - Ảnh BVCC

Chủ quan dễ mất mạng

Liên cầu khuẩn lợn là bệnh lây truyền từ lợn sang người. Vi khuẩn liên cầu khuẩn lợn (tên khoa học là Streptococcus suis) thường cư trú ở đường hô hấp trên, đặc biệt là ở mũi, ở đường tiêu hóa và sinh dục của lợn.

Đường lây nhiễm có thể thông qua đường tiêu hóa xâm nhập vào cơ thể do người bệnh ăn tiết canh, thịt sống hoặc qua đường tiếp xúc với máu, dịch tiết, thịt lợn sống thông qua vết thương trầy xước từ da, niêm mạc của người.

lien-cau2.jpg
Sức khỏe của bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt - Ảnh BVCC

BSCKI Nguyễn Sỹ Mạnh, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Người bệnh nhiễm liên cầu khuẩn lợn bao gồm 3 thể: nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ hoặc kết hợp cả hai. Tùy từng thể mà bệnh diễn biến nặng hay nhẹ, có trường hợp ngay từ ban đầu nhiễm khuẩn đã nặng.

Biểu hiện của bệnh thường sau vài tiếng đến 4 – 5 ngày, có trường hợp ủ bệnh tới 14 ngày tùy cơ địa mỗi người. Những triệu chứng ban đầu có thể nhẹ, không đặc trưng như: đau bụng, sốt, buồn nôn, nôn và đi ngoài phân lỏng… dễ khiến nhiều người chủ quan là các rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm thông thường nên đến viện chậm trễ.

Các trường hợp nặng hơn với biểu hiện đau đầu, sốt cao, nôn, suy giảm ý thức, tri giác lơ mơ, xuất hiện ban hoại tử trên da do nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ vì liên cầu khuẩn lợn.

Nếu không điều trị kịp thời, một số trường hợp bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn nguy kịch có diễn tiến nhanh và nặng với biểu hiện sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tử vong nhanh chóng. Di chứng viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn để lại khiến người bệnh có thể bị điếc, đau đầu…”.

Bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn thường gặp phải nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng, thời gian điều trị dài ngày và rất tốn kém, di chứng để lại nặng nề. Hiện nay bệnh này chưa có vắc xin, khuyến cáo người dân: Không ăn tiết canh , lòng lợn và thịt lợn chưa được nấu chín, không ăn thịt lợn chết hoặc bị bệnh.

Đối với người chăn nuôi và giết mổ thường xuyên tiếp xúc với dịch tiết, máu, thịt lợn sống cần thực hiện vệ sinh cá nhân trang bị bảo hộ lao động, giữ tay không bị trầy xước và rửa tay ngay sau khi tiếp xúc với lợn để tránh vi khuẩn xâm nhập. Nếu có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, buồn nôn cần phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn;

Thường xuyên cọ rửa chuồng gia súc và tẩy uế bằng dung dịch diệt khuẩn; Xử lý phân hợp lý tránh đào thải mầm bệnh ra ngoại cảnh…

BS Nguyễn Sỹ Mạnh - BS Nguyễn Đức Hạnh (Bệnh viện Bãi Cháy)

