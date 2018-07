Ngắm xoài lai mận lõi tím siêu hút khách

Do được lai giữa xoài và mận nên loại quả này có tên là Plum Mango, gọi tắt là Plango hay còn gọi là mận Marian, Maprang, Mayong...Ảnh: Thai Fresh. Plango là loại trái cây được trồng phổ biến nhất ở Nakhon Nayok, Thái Lan. Ngoài ra, nó còn được trồng ở Malaysia và Indonesia. Ảnh: Traveling Chili. Mùa thu hoạch loại xoài lai mận lõi tím này kéo dài từ tháng 2 đến tháng 3 hàng năm. Ảnh: Traveling Chili. Giá của quả plango có thể dao động từ 80 – 150 baht/kg (tương đương 55.000 – 105.000 đồng) tùy theo mùa vụ. Ảnh: Traveling Chili. Loại quả độc đáo này được lai giữa xoài với mận nên nhìn từ bên ngoài thì quả có màu vàng y hệt xoài nhưng bên trong ruột lại có màu hồng tím rất thu hút. Ảnh: Freepik. Mặc dù Plango bắt đầu nổi tiếng từ Thái Lan, nhưng thật ra xuất xứ của loại quả này là từ phía bắc Sumatra, bán đảo Malaysia và Tây Java (Indonesia). Ảnh: Thai Fresh. Do có vẻ ngoài lạ mắt nên Plango không chỉ được người dân địa phương Thái yêu thích mà các du khách cũng rất ưa chuộng loại quả này. Ảnh: Samuidays. Điểm đặc biệt nhất của loại quả xoài lai mận này là khi bổ quả ra thì phần ruột bên trong có màu tím rất lạ. Ảnh: Samuidays. Vì được lai giữa xoài và mận nên mùi vị của Plango có vị hơi giống xoài, hơi giống mận, chua chua, ngọt ngọt. Ảnh: Samuidays. Ban đầu khi còn sống thì quả có màu xanh nhưng khi chín thì chuyển sang màu vàng ươm. Ảnh: Bangkoksights. Lõi màu tím kết hợp với màu xanh non của quả xanh trông đẹp mắt lạ lùng. Ảnh: Thairath. Quả Plango ăn được cả khi xanh và chín. Plango xanh chấm mắm tôm hoặc các loại mắm được pha trộn theo công thức của người bản địa. Phần hạt màu tím bên trong quả Plango có thể ăn được nhưng nó có vị hơi chát. Ảnh: Thairath. Video "Tận mắt ngắm vườn xoài Úc tại Cam Ranh". Nguồn: Youtube.

