Xuân Trường và loạt cầu thủ Việt nào “hái ra tiền” nhờ kinh doanh?

Mới đây, cầu thủ Lương Xuân Trường đã gọi vốn thành công trên Shark Tank Việt Nam. Số tiền huy động được là 7 tỷ đồng cho 15% cổ phần của một dự án trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC. Ảnh: Shark Tank Việt Nam IRC do tiền vệ mắt híp cùng sáng lập với Nguyễn Việt Hùng, với khẩu hiệu "phụng sự thể thao Việt Nam". Ảnh: Vietnamplus IRC chính thức khai trương vào tháng 3/2021. Tính đến hết tháng 4/2022, IRC đã phục vụ 341 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 3,5 tỷ. Ảnh: Vietnamplus Không chỉ Xuân Trường, tiền đạo Văn Toàn cũng nổi tiếng với tài kinh doanh khi anh lấn sân từ bóng đá sang lĩnh vực thời trang và cả đồ uống. Ảnh: Infonet Cầu thủ sinh năm 1996 đang là chủ quán cà phê tại Hải Phòng và thương hiệu quần áo do Văn Toàn tự sáng lập. Ảnh: Ngoisao Trong số các thương hiệu quần áo nội địa do giới cầu thủ tự lập ra, đến thời điểm này, cửa hàng của tiền đạo Văn Toàn đang chứng minh là thương hiệu "ăn nên làm ra" nhất. Fanpage của thương hiệu có trên 250.000 người theo dõi. Ảnh: Zing Giống như Văn Toàn, Công Phượng cũng sở hữu một thương hiệu thời trang, chuyên về những thiết kế áo phông năng động trẻ trung. Ảnh: PhunuVietNam Ngoài ra, Công Phượng còn khai trương 2 quán cà phê tại Gia Lai và Hà Nội. Ảnh: Thietke Moon Thậm chí, chàng tiền đạo sinh năm 1995 còn thành lập công ty riêng chuyên về thương mại tiếp thị thể thao như buôn bán, sản xuất dụng cụ thể dục thể thao... tại Quận 1, TP HCM và giao cho vợ quản lý. Ảnh: Sports Ngoài sự nghiệp bóng đá thăng hoa, chân sút kỳ cựu Anh Đức còn kinh doanh mặt hàng dụng cụ thể dục thể thao. Ảnh: Thietke Moon Đến nay, tiền đạo gốc Bình Dương có 3 cửa hàng lớn tại Bình Dương và sản phẩm của anh có mặt ở khắp 40 tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: Vietnamnet Chưa hết, Anh Đức còn đầu tư rất mạnh vào bất động sản, dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Ảnh: 2sao Thủ môn Bùi Tiến Dũng sở hữu một thương hiệu thời trang nam ở TP.HCM. Sau một thời gian kinh doanh online, chàng thủ môn cũng mở shop hoành tráng ngay giữa 1 con phố mặt tiền ở quận 1. Ảnh: Vietnamnet Ít ai biết, thủ môn Bùi Tấn Trường là ông chủ của một tiệm internet mang tên mình tại thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ảnh: Dân Việt Video: HAGL đón tin vui liên tiếp, Xuân Trường sắp lên xe hoa. Nguồn: Thể Thao 247

